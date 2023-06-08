RubberBand到巴塞隆拿演出 重拾初出道靠音樂交流感覺 (17:47)

樂隊RubberBand（RB）於6月2日遠赴歐洲參加其中一個大型音樂節Primavera Pro，RB在西班牙巴塞隆拿演出，跟早前的歐洲巡迴專場演出，剛好相隔2個月，可能因為食物、天氣等因素，RB覺得較為輕鬆舒服，演出時更揮灑自如。

面對著陌生觀眾，阿偉覺得最感動在台上找回10幾年前，初出道無人認識時，純粹靠音樂交流的感覺。阿正表示：「因應外國觀眾不懂廣東話，今次選曲特意較為up beat，節奏感重一點。自己玩得開心，觀眾自然就會開心。」

RB認為每個地方都有自己睇騷文化，香港觀眾好Supportive好投入，但海外音樂節觀眾，較為不拘謹，聽着音樂自然拍手起舞，年齡跨度也較大，會去聽不認識的樂隊。

除了演出外，Primavera Pro作為展演音樂節，也有業界會議等環節。其中一個RB參與的會議，探討不同音樂類型之間的相處。他們認為不同種類音樂，如何可以共存，對香港樂迷也是大課題：「都有講到究竟做音樂係做畀咩人聽呢？」6號表示通常分三類：同行、大眾、樂評人，但不可能三面都討好：「偶爾呢啲問題都會come to our mind，好似理順咗一啲嘢，但唔能夠咁貪心，唔可以又要威又要戴頭盔，嗰刻係幾connected嘅，證明咗一啲嘢咁樣。」

（即時娛樂）