鄭中基首當演唱會監製 太多嘢想做 自嘲有機會蝕錢 (19:13)

鄭中基（Ronald）將於7月29及30日在澳門倫敦人舉行《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2023》，門票本月16日公開發售。

首次擔任演唱會監製的Ronald說︰「最大唔同係所有事可以自己話事，雖然太多嘢想做，隨時有機會蝕自己錢，但可以真正將自己心目中最想帶畀觀眾的事呈現眼前！今次主題『Fragments of Wonder』，目的想帶領大家進入一個充滿驚喜同歡樂嘅音樂世界，會有經典歌，亦有新作品。」「Fragments Of Wonder」的靈感源自疫情爆發，Ronald經歷完疫情後有深刻體會，無論環境多惡劣、困苦，人們也能找到快樂的碎片。他也發現香港人擁有很強的適應能力，因此創作出這個概念。

Ronald在社交平台留言︰「燈燈燈凳，終於可以公佈2023年巡迴演唱會啦！重點係... 我哋機動娛樂做主辦！今次嘅頭站就係澳門倫敦人啦，上次個Post我有睇晒大家嘅留言嘅，睇到最多人想睇就當然係香港啦，其次就係台灣同英國啦，應承大家我哋繼續努力，其他站我哋會陸續公佈，要密切留意啦！講番個澳門站，今次嘅表演場地會係澳門倫敦人綜藝館，因為想喺澳門最新嘅綜藝館畀全新體驗大家，同埋之前有幸同金沙集團高層食飯，佢同我講話用咗成億美金打造呢個場地！相信你哋一定會鍾意！Btw，張相好多重點，留言話俾我知你哋搵到啲咩。」

Ronald在疫情期間創立了個人頻道「機動電視台RTV」，以幽默和歡樂感染人們，共渡艱難時期。他亦啟動了「機動兵工廠」計劃，6位學員已完成訓練，首集將於本月12日首播。

（即時娛樂）