古巨基化身「何書桓2.0」獻Sing 自爆「負傷」演出《情深深雨濛濛》 (18:28)

古巨基加盟首個以原聲音樂（OST）為主題的音樂節目《劇好聽的歌》，今日（8日）首播。基仔被問到為何加盟節目，他表示因為演過戲，同時也是歌手，節目組希望他跟大家分享這個雙重身分。

當年基仔有份主演的劇集《情深深雨濛濛》風靡兩岸三地，他表示當年劇集播出後，對他演藝事業影響很深：「那不是演戲的開竅，是如何把感情投放在作品上面的方式，我感覺到我不『演』何書桓（劇中角色），我每天都生活着何書桓生命。我想可以以雙重身分，歌手跟演員，來跟大家分享這個OST。」

隨後唱出《情深深雨濛濛》的片尾曲《好想好想》，基仔以一身西裝造型獻唱，原來這身造型也是悉心配搭，他說：「我覺得來到這個舞台，我希望有一個『書桓2.0』，特別配搭一套像何書桓當年造型。不知道大家看那個戲的時候，有沒有發覺何書桓有特別習慣，就是把衣袖捲起來，手拿着這個外套，都不穿的。」

他解釋這也是他當年精心的設計：「因為他在裏面除了是記者，他還會一點動作，是那種見義勇為，有什麼事情發生，就把外套丟了就跑的那種，所以把那個袖捲起來，隨時戒備狀態。」他更自爆當時的戲服仍然保留至今。

提到拍劇的趣事，基仔爆當年是「負傷」演出，他說：「有一幕戲我們綵排時，有一位拿槍的演員，直接把槍丟到我這個腳面上，我的腳馬上腫起來，站也站不了，根本不能走路。 大家知道劇中的我們喜歡郊遊，雖然鏡頭拍着我說：『嘩，這邊風景好美。』但我都不走一步的，然後往後每一天，哪怕要轉一個鏡頭、轉一個場地，都要有工作人員背我，非常多謝劇組，特別是工作人員的幫忙，也算是一種挺好的回憶。」

（即時娛樂）