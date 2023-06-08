婁峻碩@五堅情廣東話最好 邱鋒澤有安全感 小賴被隊友「出賣」 (19:38)

台灣男子組合五堅情接受商台《1圈圈》訪問，原來這次是5人成軍以來，首次接受香港的電台訪問，他們訪問前表示緊張，期間玩遊戲及透露即將移師澳門開騷的心情。

五堅情五位成員賴晏駒（小賴）、陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、黃偉晉，甫出場即以廣東話自我介紹，被問及以往歌曲創作部分是由誰負責時，婁峻碩搞笑回應：「通常都是鋒澤負責做歌，零九跟偉晉則負責填詞和編曲，我則負責Rap詞部分，而小賴就是來搞笑！」小賴馬上解釋：「我負責舞蹈部分，本來我也是在寫詞行列，但我之前寫的詞他們沒有用，那我就不浪費時間做了。」

婁峻碩早前在港開騷，帶來具氣勢的表演，有粉絲更把紅色胸圍掉上台，其他四子被問及會否期待澳門場有粉絲仿效拋胸圍上台時？婁峻碩展示毫不害怕表情，隨即用廣東話謂：「將你嘅胸圍掟上來！」小賴也和應：「我覺得很好啊！胸罩和內褲都可以掉一點！」五人笑到合不攏嘴，討論粉絲掉胸罩的情境以及準備應對方法。

主持朱菁邀請五堅情大玩「一圈拿篤」遊戲，被問到五人之中誰的廣東話最好，大家都指向婁峻碩，原來婁峻碩早前為了學習廣東話，參加廣東話網上課程；小賴和偉晉皆對婁峻碩學廣東話表示毫不知情，令人猜想究竟婁峻碩是否偷偷瞞住隊友進修廣東話？

談到成員之間誰有安全感，4位成員認為是鋒澤，小賴笑指：「平時去高檔餐廳吃飯，都是鋒澤付錢，好有安全感！」大家馬上點頭並以笑聲表示認同。到最後一條問題，他們被問到假如要推選其中一位隊員，陪伴一位富婆一整年以換取10億投資金時，小賴竟獲得3票，成為大家心目中的代表，小賴被隊友出賣後樣子，無奈接受並喊道：「Fighting！」令在場的人捧腹大笑。

（即時娛樂）