袁澧林戴逾2000萬鑽飾性感現身 廖子妤躁底 跟男友同居怕嚇走對方 (19:50)

古天樂因為大熱天時拍戲，搞到他沒有胃口吃東西，人也瘦了不少。（鍾偉茵攝）

古天樂（古仔）今天（8日）聯同衣著性感兼佩戴高級珠寶的周秀娜（娜姐）、袁澧林、王丹妮和廖子妤（Fish），出席珠寶品牌店開幕活動。

袁澧林穿黑色吊帶晚裝裙，配襯逾2000萬鑽飾，她笑言身上鑽飾比她還要貴。袁澧林未試過戴和收過貴重首飾，希望公司老闆古天樂送贈，但一聽到會惹人誤會被老闆「照顧」，她即說：「咁講啦，我靠自己努力，收扭蛋已經開心，前男友都送過扭蛋同玩具戒指畀我。」

Fish撐拐杖現身活動，她解釋日前趕往拍戲，又掛住講電話，上車時分心令右腳扭柴，她說：「好唔抵，拍動作片受傷就話啫，右腳好腫，因為要開工，第一日睇完跌打、針灸後繼續拍戲，連扮正常行路都唔可以，第2日勉強行得，今日都係勉強著高跟鞋出席，連續幾日夜班，有時間寧願瞓覺，未去覆診，只用冰敷。」

Fish覺得今次受傷是教訓及提示，讓她改善急躁性格。問男友盧鎮業有否照顧她？她表示有，並透露自己早前第一次確診新冠病毒，發燒至39度，男友到其家照顧她，搞到男友亦中招，要同居兩星期，但她沒有因此一直同居下去，說：「有條件嘅話，有自己空間比較好，我躁底，驚一齊住嚇走佢，拍拖初期未磨合會有拗撬，會『啄住』佢，𠵱家已好啲，會畀大家空間。」她指談戀愛是訓練相處和成長，經過今次相處，對男友表現加分，又讚男友是好男人。

古天樂（古仔）獲紐約亞洲電影節頒「亞洲影壇非凡貢獻大獎」，古仔表示收到消息後很開心，頒獎禮將於7月中舉行，他希望可以出席，親自領獎及與當地粉絲見面，但要視乎拍戲進度。問到他如何慶祝？古仔表示未想，稱近日天氣酷熱，在街頭拍追逐、打鬥場面，感到很辛苦，他說：「冇中暑，但熱到食唔到嘢，只係飲嘢，加上多通宵戲唔夠瞓，個人瘦咗，但唔知瘦咗幾多。」

（即時娛樂）