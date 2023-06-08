許愿擔任炎明熹內地綜藝節目軍師 度身挑選參賽歌曲 (20:23)

許愿近日接受港台《香江暖流》的「高手過Chill」訪問，分享其「造星密碼」，同時回憶香港樂壇的輝煌時代。他被主持倪秉郎、和袁梓珮問及如何成為「明星導師」時說︰「最初在電視台替藝人設計形象，綜合經驗創出『天性解碼』，點出藝人的隱藏特質，從而提供針對性的訓練方法。」許愿細訴為林憶蓮「造星」的心得，表示憶蓮本已有感性、性感、浪漫、有思想的特質，但她受歡迎的卻是反叛個性，所以他深信「天性解碼」有很多變化和層次。許愿又表示巨星如張國榮般，雖有明星特質，亦要下苦功才能成功。

被問及可曾有藝人認為成功全因自身努力，而非得他的幫助時，許愿坦言︰「沒所謂。我作為導師，責任就是教導，藝人會否感恩並不重要。對得起社會和藝人，我的責任已完結了。」

近年，許愿繼續為新人如曾彼特、炎明熹等擔當內地綜藝節目的軍師，分析他們的特質，度身挑選參賽歌曲。他同時擔任殿堂級歌手的橋樑，如為林子祥及製作單位作出協調和溝通，令到林子祥的演出能盡善盡美。香港不少巨星先後離世，許愿自覺有一種傳承的責任，希望以樂壇見證人身分推廣港樂時代。他在訪問中感嘆︰「若然連我們這些跟巨星們合作過的人也不大力宣揚其偉大，下一代便會逐漸忘記他們，特別是一班幕後功臣，如林振強等偉大的藝術家，更值得後輩認識。」

（即時娛樂）