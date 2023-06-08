林愷鈴恨跟陳卓賢AK交流 讚Ian音樂才子 盼偷師邀合作 (21:21)

高海寧（高Ling）、林愷鈴、丁子朗、陳思圻、黃庭鋒、孔德賢及鄭衍峰等，今天（8日）現身澳門壹號廣場舉行的藝術科技巡展《星夜花園》開幕典禮。

林愷鈴與MIRROR成員陳卓賢（Ian）和江𤒹生（AK），拍攝的ViuTV劇《冰上火花》已煞青，她表示劇中角色跟她過往所演的角色不同，她手上暫時有幾部作品尚未出街，擔心觀眾對她演技評價。

林愷鈴表示趁空檔，埋首創作自己新歌外，亦盼有機會跟Ian和AK交流音樂，她說：「拍劇期間，我們3人常傾圍繞音樂話題，特別看過早前Ian和AK的拉闊騷之後，更加覺得他們在作品所花的心思、表演和唱Live都好厲害，Ian是音樂才子，想向他偷師，邀請他合作，但我對自己歌藝沒信心。」

同場的高Ling趕拍無綫重頭劇《新聞女王》，最難忘是拍外景期間，要遷就天氣變化與時間競賽，其中又要挑戰爆炸場面及飛車戲分，非常驚險，估計尚有2星期便完成拍竣。

高Ling表示稍後聯同黎諾懿，出發到馬來西亞拍旅遊節目，她未收到指示要帶比堅尼上陣：「諾懿做了爸爸後，多數講兩名兒子，應該不需要難為我穿泳衣拍攝。」談到有網民讚她穿緊身Tee，展示美好身材，她謙稱：「多謝大家！既然我穿樽領Tee大家都讚，就更加不需穿泳衣啦！」

（即時娛樂）