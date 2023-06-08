造星V｜藍組自選項目連輸兩局 Thaddeus Jason冇得留低 (23:06)

藍組的自選項目為《逆流寄生族》最後僅獲一盞藍燈，Jason即場被淘汰（右圖）。（ViuTV圖片）

紅組另一組的自選項表現同樣出色，以舞蹈說故事，獲評判讚賞。（ViuTV圖片）

藍組的參賽者Thaddeus（左圖）和Jason最後冇得留低，即時被淘汰。（ViuTV圖片）

ViuTV選秀節目《全民造星V》今晚（8日）播出一集，有參賽者被淘汰。藍組的6位成員Adams﹑Thaddeus﹑Lyman Heung﹑Kakit﹑Ash和Cho Lewis，在自選項目演出《Master Class》，至於紅組的6位成員Lucas﹑Owen Lai﹑瑞銘﹑Moley﹑MK和Philip的自選項目是《單身隔離派對》，兩組的表演風格不同，藍組以型格取勝﹑打扮較冷艷；紅組則走可愛風，裝扮較繽紛。

評判之一王君馨（Grace）激讚紅組演出，她甜爆說：「我想話平時我好唔鍾意男仔扮Cute，但今次姐姐受落，因為佢哋唔係扮Cute，佢哋好Enjoy成首歌，唱得又好聽。」她還特別點名讚Owen Lai：「我好欣賞佢唱歌，好鍾意佢把聲。」Owen聞言禁不住感動哽咽，他激動說：「我哋有好多挑戰，但我哋都努力克服佢...我嘅組員成日照顧我，冇令我自己格格不入。」

Grace聞言也深受感動，用紙巾拭淚，在旁的楊詩敏打趣說：「你哋使唔使團聚呀？大家擁抱下啦﹗」最後他們撼贏藍組，獲5盞紅燈，成員們激動爆喊，由於紅組勝出，暫不用增加淘汰名額。換言之，藍組再有兩名組員需要被淘汰，而小組其中一人更要即場離開。

主持強尼說：「由於自選項目中，藍組呢個回合輸咗，咁會有兩個淘汰名額，一個會歸入大組，另一個喺比賽前，導師已喺你哋呢組揀咗一個人，係需要被淘汰嘅。」最後Thaddeus冇得留低，即時被擯出局，導師韋羅莎眼濕濕感不捨，另一導師馮允謙亦鼓勵及安慰Thaddeus。

另一回合自選項目，由白水﹑Tsoul﹑Stick﹑阿澤﹑James和Kingston表演《和平之前》，6子全程透過舞蹈表達故事，整個演出相當有戲兼令人留下深刻印象。王君馨表示：「睇得好震撼，Tsoul完全進入狀態，好認真，令我都好認真去睇呢個表演，前半段好感動我，見到好多兄弟情，當兄弟要犧牲時，你嗰種不捨，霹靂舞嗰part我感受到一啲嘢，你哋跳嘅舞令人咁感動，深入講故事，你畀咗好多嘢我哋，對你哋演出好深刻，Tsoul你做得好好。」Oscar Lee則說：「我覺得做到造星效果，呢個表演6個人各跳一次，我都會覺得好睇。」

藍組的自選項目為《逆流寄生族》，由Tomy﹑Maico﹑Aaron Bosco﹑Jason﹑Taco和Carson合力演出，賽後評判之一Tim說：「睇到你哋好落力表演，我幾鍾意Taco Rap，我嘅真實感覺係，呢個表演無論你哋唱唔唱到都好，唔係Show緊你哋最好嘅嘢。」

另一評判何秉舜說：「我一路睇落去，大家輪流開聲唱，直到Maico開聲，我係好深刻，如果6個都好似你咁樣，我覺得件事係成立。」楊詩敏也說：「你哋想表達嘅嘢係不甘心或者憤怒，如果全首歌都係以一種狀態去表達，我見唔到變化，一定要有鬆先見到緊，𠵱家太單一。」

最後紅組獲4盞燈，藍組得1盞燈，藍組再添兩個淘汰名額，Jason冇得留低即時出局，其他組員不捨爆喊，導師馮允謙和韋羅莎感不忿：「我哋完全搲晒頭，點解佢哋（評判）少少讚都冇，我哋完全唔明白。」韋羅莎讚Jason做得好好，衝破了難關，為他的表現感到驕傲。

（即時娛樂）