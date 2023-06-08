黃翊演出慈善音樂會 譚嘉荃爆漢陽瘀事 (21:05)

呂珊、黃翊、蔣嘉瑩、漢陽、譚嘉荃、瑪姬、鍾雨璇、李建龍、敖可凝、羅啟聰、黃寶瑤、許明峰等昨晚演出於西九文化區自由空間-留白Live House舉行的《明明白白李煥明作品慈善音樂會》。李煥明博士（Wendy Lee）在科技創新行業工作多年，一向熱愛音樂，成為跨行業作曲家，工作繁忙仍堅持把生活的靈感創作於音樂內，歷年來作品有不少用於電影、舞台劇及慈善活動。她希望透過音樂聚會，分享音樂作品。演唱會門票收益扣除行政開支，籌得逾12萬元，全數撥捐受惠機構「樂兒計劃成長基金」，資助基層學生之音樂培訓課程，安排音樂導師到學校，在課餘時間教導學生音樂知識及樂隊訓練，並提供所需樂器及其他設備。

黃翊跟Wendy很有緣，Wendy表示聽了黃翊的《黃昏戀人》便開始寫歌。黃翊這晚獻唱《黃昏戀人》，叫觀眾亮起手機燈光。蔣嘉瑩雖然身體不適亦上台獻唱，演唱Wendy入行的第一首歌《忽然關心》。漢陽、譚嘉荃出場時，投影播出漢陽與Wendy的舊照片，原來年少時的漢陽身形瘦削。譚嘉荃爆漢陽與Wendy的關係是千絲萬縷：「當年漢陽飲醉酒，朋友當中Wendy送漢陽返屋企嘅排名係頭幾位！」漢陽有點尷尬說： 「估唔到被當眾踢爆瘀事！ 」譚嘉荃與漢陽合唱《其實我介意》。譚嘉荃再演唱Wendy的新作品，預計年底推出的勵志電影《把幸福拉近一點》主題曲《天空任鳥》。 新戲故事是鼓勵患罕有病的人不要放棄，要活出精彩人生。她說：「很感謝Wendy在錄音時的指導，教她投入在歌詞意境當中，你看這地球極美，完全沒界線，天空任鳥飛 ! 」

瑪姬跟Wendy認識15年，Wendy舉辦每個活動都由她擔任司儀。瑪姬唱兩首歌，Wendy讚瑪姬對唱歌認真，不斷求進，現在仍每星期去學唱歌。

（即時娛樂）