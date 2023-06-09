謝安琪注重結婚周年 自爆曾被張繼聰高速公路趕落車 (13:18)

謝安琪（Kay）昨晚為ViuTV節目《晚吹—戀講嘢》擔任第100集嘉賓，送上「愛情聖手」燈牌給主持之一的郭嘉駿（193），指對方實至名歸。

193強調這集內容很溫和，最後或變成討論親子話題的親子節目，因他不會問太敏感問題，Kay亦可選擇避答問題，以免影響她與張繼聰的婚姻。Kay預告會分享夫妻間的浪漫事，她自言很注重結婚周年的儀式感，會在當日穿上大露背高衩裙、請化妝師為自己打扮，然後跟張繼聰約會慶祝。她說︰「記得有次回程時，老公突然在高速公路叫我下車，說他不能專心開車，因為我太靚了﹗」

193讚Kay與張繼聰結婚多年仍如此有情趣，他剛好相反，是個實際型情人，覺得送花不實際。193預告8月推出新歌《以為只是沒送花》，已邀請了一位外國影后級演員擔任MV女主角，相信大家知道是誰後會「嘩」一聲。談到有《全民造星V》參賽者被封「馬拉193」，193笑言︰「我知他家境富裕，因此很想跟他做朋友，帶挈我一齊搵錢。我不介意當他爸爸的契仔，我當他的契哥或契弟也沒所謂，兄弟檔拍廣告。」

正拍攝ViuTV新劇《法與情》的Kay不時被拍下睡相，被取笑動作似祈禱，她笑言︰「我睡覺的樣子已成為景點，大家扮祈禱和我合照。有些朋友來探班，以為我很大壓力在祈禱，其實我是睡着了。助眠產品可以找我拍廣告。」193讚Kay睡姿優雅，ERROR隊友梁業（肥仔）睡着時像死了一樣。

（即時娛樂）