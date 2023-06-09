王君馨開騷老公面前跳辣身舞 公開為好友衛蘭招親 (14:28)

王君馨（Grace）昨晚舉行首次個人演唱會《Light It Up G.Racie》，獲丈夫Daniel、父母、岑麗香、蔡思貝、COLLAR成員邱彥筒（Marf）等捧場。Grace以性感形象現身，更請來《全民造星V》參賽者王鋒和賴天恩一同跳唱，又分別跟衛蘭（Janice）、鍾舒漫合唱。Janice為好友終擁有個人演唱會而開心落淚。Grace公開為Janice招親，讚她入得廚房出得廳堂、唱歌好聽、笑點低、喜歡健身和旅行，叫現場對Janice有意思的單身男士揮手，她篩選後可安排見面。身穿吊帶低胸裝的鍾舒漫跳舞時疑走光，其後獨唱時在舞蹈員包圍下穿上外套。

Grace自言從小已想當偶像，因此凡事要求完美不出錯，想得到萬千寵愛，惟入行後跌入黑洞，變得抑鬱、沒自信。她說︰「可能我給自己很大壓力，幸好幾位好姊妹帶我返教會，其實我幾好，幾獨特。現在很多人像我從前一樣跌入黑洞，想不出走出來的方法，所以我要和大家分享我的盼望與平安。」Daniel雖只安坐台下，但預先拍下影片在演唱會上播出，他在片中對Grace說「I Love You」。Grace送丈夫一曲《Perfect》，直言維繫異地戀不容易，沒想過能與Daniel一起走過12年。她說︰「要維持一段婚姻很困難，時間長了就容易失去火花和驚喜，所以要增加甜蜜和親密度。」語畢，Grace請來一名男士上台，她綁住對方雙眼和雙手後向對方做出親暱舉動，嚇到對方尖叫。演唱會尾聲，Grace哽咽多謝丈夫Daniel及父母︰「父母讓我任性地做喜歡的事。我無論飛到那裏工作，回家後也有他（Daniel）。」

Grace騷後受訪，給自己80分，會否開Part 2視乎觀眾反應。她說︰「可能與其他歌手一起開騷，我貪心，有一半跳唱歌，獨自做一場演唱會幾吃力。（開一場有錢掙？）過幾日才計數。今晚幾乎爆滿，應該都有錢掙。」Grace騷前戒油、鹽、糖，上台前只吃了兩口飯及少許雞胸，完騷後很肚餓，想吃薄餅充饑。她表示完成手上工作後會和丈夫旅行，有計劃懷孕，但會放鬆心情，順其自然。談到為好友Janice招親，Grace讚她是個好女仔，不明白為何至今仍單身。Grace說︰「我本想介紹一個男性朋友給她，但她忙綵排，錯失了機會。今晚有很多單身漢舉手，工作人員收集完資料後，我會篩選。Janice的要求很簡單，愛她、愛主，最好喜歡音樂、藝術和旅行。」

（即時娛樂）