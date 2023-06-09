周星馳號召分享童年尷尬事 陳山聰不堪回憶竟與星爺有關 (15:25)

周星馳早前趁「六一國際兒童節」在社交平台留言，叫網民1人說1件最不堪的童年尷尬事，最多Like的10位朋友將得到他送出的兒童節神秘禮物，吸引大批圈中人及網民分享。（周星馳Ig圖片）

周星馳（星爺）早前趁「六一國際兒童節」在社交平台發文，叫網民1人說1件最不堪的童年尷尬事，最多Like的10位朋友將得到他送出的兒童節神秘禮物，吸引大批圈中人及網民分享。星爺更先公開自己的童年尷尬事，自爆5歲時曾在幼兒園開學典禮上瀨屎。

星爺昨天選出10位得獎網友，當中包括陳山聰、林盛斌（Bob）、孫慧雪、鍾浠文、戴祖儀等，當中以陳山聰的童年尷尬事最爆。陳山聰說︰「我五歲嘅時候第一次去TVB《430穿梭機》，中途休息嘅時候喺門口部水機用紙杯飲水，飲到漏晒落件衫度，然後有位《430穿梭機》嘅主持哥哥走埋嚟同我講『𡃁仔：你漏口㗎？』我太細個所以唔知點答同有啲驚。問我位主持哥哥，我仲記得佢個樣同名，就係『周星馳』。」

鍾浠文自爆︰「幼稚園鍾意個男仔，但係佢請我食鼻屎。」戴祖儀表示︰「小學的時候，上體育課，突然很想放屁，就偷偷跑到某角落想偷偷的放～ 然後就發現... 那不是屁﹗結果到下課的時候我還站在那角落不敢動...」孫慧雪說︰「小學嘅時候，學校個廁所好污糟，長期無人沖廁，嫲嫲叮囑我去廁所嗰陣，千祈唔好坐落去，要踎喺個馬桶上面，咁就乾淨啲，誰不知我馬步唔穩，結果成隻腳叉咗入個馬桶入面，幾經辛苦抆番隻腳出嚟，成隻腳浸住啲尿，成隻襪濕住咁行返課室，同學問發生咩事？我話洗手嗰啲水太大，唔小心淋濕隻腳之嘛.....」

星爺看完眾圈中人及網民的分享後說︰「從各位的經歷明白到高手在民間，小弟的往事頓時顯得蒼白和微不足道，每人送上神秘禮物一份以表達對各位的敬意。」

（即時娛樂）