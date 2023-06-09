江若琳甫全家福宣布兒子Owen出世 蕭唯展︰歡迎來到地球 (17:32)

江若琳（Elanne）與丈夫蕭唯展（Oscar）在社交平台公開一家三口的合照，宣布兒子Owen已於日前（7日）出世。

Elanne說︰「我們仨的第一張合照。BB包，我哋終於見面啦！我等咗你好耐啦﹗雖然你比我預期中早咗兩日出現，明明媽媽我book咗餐廳，食餐好，過兩日先施施然生你㗎嘛！唔緊要，以後你嘅人生都可以好似咁，由你自己去決定，我知道呢個係你嘅選擇，我會永遠支持你尊重你，爸爸媽媽會成為你生命中最強大嘅後盾，你突然間要發動，一切嚟得好快！雖然過程中有少少驚險，但當下我只係知道我要拼盡所有力氣去保護你，將你平安帶到嚟呢個世界。我哋合力完成啦，give me five﹗感謝你健健康康 ，平平安安！」

Elanne感謝醫護團隊在整個懷孕及生娩過程中令她安心，讚醫生的每一句「very good」令她充滿力量和信心、麻醉師半夜趕返醫院幫她減輕痛苦，以及兒科、助產士及一眾護士對他們母子的照顧，耐心教導她如何當媽媽。Elanne最後感激丈夫Oscar︰「我想畀最大嘅掌聲BB包爸爸，最初見佢慌慌張張，以為佢流流哋，點知到生產整個過程佢一直畀好大嘅支持我，喺我耳邊打氣，同我講︰『咩都唔好擔心，加油push﹗』然後佢克服晒佢最驚嘅事，我哋成功啦！BB包平安於6月7日降落地球！謝謝你瀡滑梯嚟到我哋嘅世界，你嘅出現令我人生變得太完整同美好！同大家介紹我個男朋友仔Owen Siu，大家多多指教。#我搵到我嘅初戀了 #我最愛的男朋友」

Oscar則說︰「2023年6月7日，我陪老婆步入產房，看到什麼是十級痛楚，看到你痛到頭也要爆開了，我分擔不到你的痛，雖然陪著你，但幫不到什麼，只能按着你頸後說加油，很勇敢，很偉大，很有愛的媽媽，辛苦老婆。以後最好的都留給你們，最差的都留給我來撐。歡迎來到地球，BB包Owen Siu要孝順媽媽。」

（即時娛樂）