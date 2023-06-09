泳兒邀對唱《同歸於盡》 周國賢搞事留言變合作 (18:04)

泳兒早前推出的新歌《同歸於盡》獲好評，她邀請讚歌曲好聽的周國賢合唱，將《同》改成男女對唱的《同歸於盡之三生三世版》。泳兒說︰「這次合作是緣分。我轉咗風格後一直想出一隻男女合唱，但一直遇唔到，直到覺得《同歸於盡》可以做一個男女對唱版。」她覺得周國賢的聲線很有感染力，很適合合唱此歌，加上見對方留言讚歌曲好聽，就膽粗粗請監製幫忙代邀請。

周國賢自言「搞事」，讚泳兒十分適合暗黑風格，但說出泳兒在大碟《Dark Light Of The Soul》的歌曲名字時卻講錯歌名，將《溝渠暢泳》說成《渠溝暢泳》。他坦言由泳兒推出暗黑歌曲開始，就覺得大家或能合作。他讚《同歸於盡》︰「同歸於盡喎，有邊個夠膽用呢4個字？佢唔係好負面嗰種，但有一種好淒美嘅感覺，大家個美學觀有啲相似。」

談到獨唱版跟合唱版的分別，泳兒說︰「獨唱版，我相信或希望有一個人係會願意等我一生一世、或者三生三世，但當去到有男聲時就會再堅定啲，因為已經有呢個人出現咗。」周國賢則說：「歌詞涉及一世、兩世、三世，生與死，我一路唱一路諗有啲乜嘢人會穿插你嘅生死、幾世會見呢？一定係屋企人、或者係爭你錢嘅人，哈哈。我就有好多畫面浮過，能夠做到屋企人都係緣分，所以或多或少我都有閃過屋企人、擺咗好多自己屋企人嘅情緒入去唱。」

（即時娛樂）