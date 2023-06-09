陳法蓉對愛情執著信緣分 凍齡秘訣保持心境開朗 (23:20)

1989年香港小姐冠軍陳法蓉入行34年，在播映中的無綫劇集《一舞傾城》飾演重情重義的夜總會媽媽生沙律媽，與獄中服刑的過氣黑道人物青龍（唐文龍飾）演繹刻骨銘心愛情。現實中56歲陳法蓉人生中經歷幾段沒結果的感情，至今仍是單身的黃金盛女，她承認很難接受男士埋身，但一旦拍拖會變成「超級戀愛腦」，身邊朋友形容她外表精明霸氣，面對情人是「鱷魚頭 老襯底」及似「8歲細路仔」，絕對是「有異性無人性」。

陳法蓉單身多年，自言已記不起對上一段戀情的年期。她對愛情好執著，想要海枯石爛那種。她開始拍拖時會向對方講出想法，如果對方沒想過結婚，好難有機會追到她。她自爆試過拍拖對男友千依百順，曾被控制衣著打扮和飲食，但當對方向她求婚時，她認真考慮後拒絕。她不心急結婚，3位好閨密朱茵、洪欣和蔡少芬清楚她的性格，從不會做媒人，她相信有緣分會遇上對的人，仍等待愛情，如果一個人比兩個人一起時開心，她寧願一個人生活。

陳法蓉被讚保養得宜，她不煙不酒，沒有特別保養秘訣，靠父母的優良遺傳。現在年紀漸大會開始養生，飲愛心湯、做美容按摩、針灸、食營養補充品增強免疫力，最重要保持心境開朗。

在《一舞傾城》有年輕貌美的陳星妤及鄺潔楹，陳法蓉不覺得被她們搶風頭，拍攝時大家互相提點，關係融洽，戲裏戲外流露姊妹情。她認為整個劇本，每個女仔都有自己的故事，拍出來才好看，不介意被誰搶戲。陳星妤第一次拍劇，她會幫忙分析理解角色。她又曾向編審提議加鄺潔楹多些對白，令對方角色更豐富立體。她讚陳星妤聰明又肯主動發問，回想自己當年選完港姐拍劇，沒有接受演戲訓練，幸好有前輩劉兆銘、關海山、萬梓良及李香琴等教導，所以她樂意跟新人分享。

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（即時娛樂）