港姐首輪面試｜本地高學歷佳麗 vs. 內地大軍 (13:31)

無綫《2023香港小姐競選》今天（10日）舉行首輪面試，當中包括不少本地高學歷佳麗，也有網紅及多位來自內地的北方佳麗。（劉永銳、林祖傑攝 / 明報製圖）

無綫《2023香港小姐競選》今天（10日）舉行首輪面試，大批佳麗於早上9時半抵達將軍澳電視城，當中包括不少本地高學歷佳麗，也有網紅及多位來自內地的北方佳麗。

22歲的「麥明詩2.0」Angela剛於英國倫敦大學（University of London）法律系畢業，她受訪時揚言視麥明詩為榜樣。Angela由趙曾學韞提名，她透露趙曾學韞是其母親的朋友，對方得知她有意參選即提名。21歲的「翻版阿Sa」王怡然就讀香港浸會大學傳理系。網紅「嘿莉」畢業於美國俄亥俄州立大學（The Ohio State University），目前在香港中文大學修讀碩士課程。其他同樣正在修讀碩士課程的還有香港演藝學院碩士生鄭思儀（Cherry）、新聞傳播系碩士研究生陳健嬉，以及前港姐冠軍雷莊𠒇提名、目前正於香港大學財經系修讀碩士課程的Michelle。

來自內地的佳麗就有22歲的平面模特兒賀怡雯（Lea），Lea是在香港出世，這次回港參選。她自言13年沒講廣東話，廣東話說得不好，因此十分緊張。21歲的「翻版范冰冰」黃敏慈身高169厘米，在中央戲劇學院修讀表演系。23歲Kiki從成都來港，目前在香港理工大學讀書，不擔心廣東話麻麻會影響面試表現。24歲李思清來自杭州，現在是香港一所中學的數學老師。她表示學校不知道她參選，相信不會反對。其他內地佳麗還有開設網台文化公司的23歲Cecily、以及來自深圳的Mabel等。

（即時娛樂）