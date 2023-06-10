《千星傳說》Earth香港開騷玩求婚 Mix感觸落淚 (20:03)

泰國BL劇《千星傳說》男主角Earth與Mix昨晚在九龍灣國際展貿中心舉行粉絲見面會。Earth與Mix重演《千星傳說》及《邱比特的遺願》，上演擁抱及餵吃零食的場面，台下粉絲即時歡呼。大會又邀請粉絲教Earth與Mix講廣東話，粉絲似有意大整蠱，分別教他們說「嫁畀我」及「我願意」，Earth與Mix不知就裏向對方「求婚」，及後明白了句子意思，即時捧腹大笑，Mix還向Earth遞手想收戒指，場面搞笑。之後大會安排多款港式點心讓二人品嘗，不過要用超長竹籤來吃。

活動尾聲，粉絲送上蛋糕祝賀二人相識10周年。Earth表示很開心辦粉絲見面會，大讚港迷可愛，「與Mix相識10年，他一直很用心工作，永遠會在他身邊支持他」。Mix謂首次來港，感受到大家的愛，他也很愛大家，每次談及感受都會想喊，哭着說不知自己在幕前會做多久，因為又要讀書又要拍戲，「10年來經歷了許多，有開心有不開心，多謝Earth與我一起奮鬥，真心希望Earth永遠當我的哥哥」。淚流滿臉的Mix，Earth替他抹眼淚，場面感人。被問到10年後想跟對方說什麼？Earth對Mix說：「又唔舒服嗎？快啲食藥呀。」Mix則對Earth說：「有按時食飯嗎？要食多啲嘢啊！」突顯二人感情深厚。

最後二人唱出《千星傳說》同名主題曲，將副歌歌詞改成廣東話，誠意十足。Earth與Mix前日開騷前接受本地傳媒訪問，稱希望未來可挑戰偵探及古裝劇。Earth稱喜歡吃麵包，大讚奶黃包好味。

（即時娛樂）