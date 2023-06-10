張學友60+澳門演唱會開鑼 感激觀眾陪伴到老 (14:34)

張學友昨晚（9日）在澳門威尼斯人金光綜藝館舉行首場《張學友60+巡迴演唱會》，獻唱了大量經典歌曲包括《馬路英雄》、《交叉算了》、《深海》等。

當他唱至抒情經典《等你等到我心痛》時，舞台熒幕出現舒淇與學友特別為演唱會拍攝的音樂電影，這是舒淇繼2012年的《1/2世紀演唱會》後再與學友合作。4分幾鐘的影片由導演翁子光以電影格局拍攝，傳達出相愛的人在痛失另一半後日日癡心等待的揪心之苦。學友透露拍攝當日向舒淇建議每隔10年就一起拍一個MV，讓他可陪着舒淇老。學友問現場歌迷︰「你們也會陪着我老嗎？呀！我忘了，我已經老了，坐公車只要兩塊錢，謝謝你們陪着我老﹗」

整場演唱會以芭蕾、管弦樂及流行音樂元素結合而成，展現出學友對「60+」優雅與品味的追求。芭蕾舞者乾淨利落的旋轉、騰空跳躍，展現出芭蕾舞的柔美輕盈又極富力量的魅力。學友說︰「知道為什麼選芭蕾舞嗎？就是想少跳一點，我想跳，你們也不想看吧！」學友想透過這次演唱會傳遞出「一切從初心出發」的信息，他說︰「我就是喜歡表演，雖然年紀大了，但相信人生在不同階段仍可呈現不一樣的美，做出適合自己年齡的精彩表演。我雖然已經60+，但體力跟上一次沒差多少，只是怕觀眾看我跳的辛苦而已。」

安歌時，學友獻唱《藍雨》，並以一曲《吻別》為演唱會畫上句號。

（即時娛樂）