造星V｜蕾安多芬問題多 E組Anson遲大到惹不滿 D組懶散令陳蕾落淚 (19:12)

「蕾安多芬」的D組在選歌上遲遲未有共識，進度落後，導師陳蕾批評他們懶散時傷心落淚。（ViuTV網上視頻截圖 / 明報製圖）

紅組「蕾安多芬」的E組穿上西裝合唱C AllStar的《專業失戀23年》，惟表現有點失準，發揮未如理想。（ViuTV網上視頻截圖）

ViuTV《全民造星V》昨晚（9日）播出第20集，藍組「Fung莎星辰」的E組（Mark Chan、Howard、Adam Sang、樂樂、宇軒、Jason Lai）表演《五百公斤的愛》。雖然Howard一開始就走音，仍無阻各評判的喜愛。紅組「蕾安多芬」的E組（Hayson、Tiger Foo、阿霆、Sam Lam、Anson Wong、亨仔）穿上西裝合唱C AllStar的《專業失戀23年》，惟表現有點失準，發揮未如理想。評判最後給予4藍1紅分數，「Fung莎星辰」E組勝出，「蕾安多芬」E組的Sam Lam被淘汰。

「蕾安多芬」E組排練時其實發生了一段小插曲，Anson Wong因多次遲大到惹來隊長Hayson不滿。導師陳健安（On仔）後來出面調停，Anson Wong亦道歉及承諾不再遲到。6子轉眼又打成一片，Sam Lam被淘汰時，全組也傷心落淚。

「蕾安多芬」的D組（Andy、Nathan、David、Hayden、Kim、Hei）以樂隊形式表演歌曲《Dusk Till Orange》，6子均性格內歛，有意見也不敢直接表達，結果單是選歌也花了兩日時間，組員間遲遲未有共識，進度嚴重落後，導師陳蕾批評他們懶散時傷心落淚。「Fung莎星辰」的D組（Lubia、Jake Wong、Jeffrey、Ritchie、Nickkung、Chit）跳唱原創歌《LOUDA》，風格狂野，且每位成員也有Solo部分，惟被評判批評不夠時代感、看不到想帶出什麼信息。兩組誰勝誰負，結果留待下一集播出。

（即時娛樂）