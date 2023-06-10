邱傲然執導短片拍上癮 讚李駿傑片中粗口橫飛大突破 (19:56)

MIRROR成員邱傲然（Tiger）獲鮮浪潮邀請，為《第十七屆鮮浪潮國際短片節》拍攝開幕短片《是日精選》，並找來楊樂文（Lokman）飾演男主角。由製作到正式公映，Tiger體驗了擔任導演的苦與樂，希望日後有機會再執導演筒。身為短片主角的Lokman，則大讚Tiger有導演風範。

談到《是日精選》的製作，Tiger直言「玩大咗」，因影片集合飛車打鬥場面，對身為初哥的他來說難度極高。Tiger表示：「拍攝順利，拍完之後睇片再抽身去想，就會覺得有點貪心，可能少一點、精一點會更好，但沒辦法，第一次很興奮，想將喜歡的都放進去。」Tiger在影片的前中後期跟到足，度橋、拍片、打燈、剪片、配樂、調色也有參與。看過成品後，他十分滿意：「我很開心及享受整個製作過程，位位團隊成員也有火，製作過程可以回憶一輩子。」

Tiger自言拍上癮，期待能有下一次拍攝機會。他透露已在籌備及構思下一個Project，並決意多角度增值自己。至於可會為MIRROR兄弟拍MV，Tiger笑言︰「要他們找我，不是我說拍就拍，而且MV及劇情片是2個出發點，MV要商業化，劇情片未必需要，因此很不同。期待有兄弟找我拍，我會『瞓身』去做。」

Lokman見證Tiger初嘗執導滋味，他說︰「老虎很清楚自己想要什麼，又以真誠對待所有工作人員，也會直接表達出自己想法，大家與他合作得很舒服，這是他當導演的優點。他人仔細細，可以在現場帶領到所有人。」除了Lokman，李駿傑（Jeremy）、江𤒹生（AK）、陳瑞輝（Frankie）也有參與演出，Jeremy更在片中粗口橫飛。Tiger特別多謝Jeremy︰「他傾力演出，我很驚喜。他的對白講得很好，真的有練習過，很純熟，很有那種味道﹗很開心他有這個突破，希望他能在這方面有更多突破，相信大家會喜歡看。」

（即時娛樂）