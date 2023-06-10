港姐首輪面試｜逾10位27歲佳麗趕搭尾班車 「翻版舒淇」譚小白再接再厲 (21:35)

何小慧與樂易玲讚今屆面試佳麗質素不錯。（劉永銳攝）

《2023香港小姐競選》今日舉行首輪面試，有89名參選佳麗現身無綫將軍澳電視城，年齡由18歲至27歲，當中27歲趕搭尾班車佳麗多達10位，分別有Costa、Elaine、Windy、Sylvia、Victoria、Maggie、Charlene、Stella、Millie、Hannah。

22歲「翻版舒淇」譚小白與25歲Darling同是第二次參選，譚小白直言今年選不到會再接再厲參選。染了一頭灰金髮的首飾網店老闆Juliana貌似蔡思貝，cool爆展現個性。

今屆面試參選佳麗質素仍參差，部分參選佳麗出奇招，23歲鄧佩儀以一身「屯門娜娜」造型亮相，上身露出膠紙搶鏡。25歲的見習律師Jenny以閃片裙閃爆全場，26歲Katherine出動「烈焰紅唇」，25歲Hazel以「齊蔭七仙羽」造型令人留下深刻印象。23歲Cecilia一出場介紹自己無厘頭繞場一周，24歲Doris大方展示前臂紋身。3位18歲參選佳麗剛中學畢業考完DSE一臉稚氣，當中包括Surine、Jonna及Hanna。

無綫高層樂易玲與港姐統籌總經理何小慧讚今屆面試佳麗質素不錯，相片和真人好接近，有部份於社交網上已有一定粉絲，更有不少高學歷。她們透露參選佳麗不止89位，有20多位包括海外參選佳麗趕不及回港，需要Zoom面試。今屆多了內地佳麗參選，何小慧說：「係多嘅！好多內地人來港讀書，有些已住了香港好多年，全部都一定要有香港身份證才可以參加，有些來面試沒有香港身份證，我們會鼓勵她們參加華姐。」對於有佳麗紋身，樂易玲表示視乎大小及圖案再決定。

（即時娛樂）