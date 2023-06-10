陳柏宇愛與陌生人交談 宣傳新歌《令人期待的下集預告》搞盲約體驗 (23:15)

陳柏宇（Jason）近日推出新歌《令人期待的下集預告》，一反常態，先有MV畫面後有歌與詞，而這首歌更將Jason愛與陌生人交談的有趣個性作為切入點，令歌曲彷彿成為他的貼身寫照。

Jason去年於日本拍攝The First Take的演出期間，製作團隊同時亦想在當地為他的MV取景拍攝，本來一切準備就緒，可惜天氣不似預計，東京街頭下起滂沱大雨，團隊只在當地拍攝一些計劃以外的鏡頭。回港後團隊就想，不如將這些在日本街頭拍的淒美而富有想像空間的畫面，交給監製Edward Chan，再任由他天馬行空去創作歌曲，結果成就了《令人期待的下集預告》的誕生。

《令人期待的下集預告》概念跟《一人傍晚藝術館》很相似，談及的都是率性使然的小舉動。正當《一人傍晚藝術館》鼓勵大家任性一下，給自己一個喘氣的空間，《令人期待的下集預告》則請大家換個角度，感受身邊的人與事。這個構思，其實源自外界對於Jason的觀察，即使是第一次見面的朋友，都能夠花上一天跟對方無所不談， Jason這種個性，成為了《令人期待的下集預告》有趣的切入點。

至於Jason為何會有這樣有趣的習慣？他說：「其實唔係話要求任何人喺溝通時都應該要完完全全地坦白同真誠，但相對地，我個人非常享受呢一種發自內心嘅交流，因為傾偈嘅時候，我會了解人哋嘅想法，令我更懂得尊重別人，同時亦令我對相關話題建立自己嘅一套睇法，腦洞大開。」為令樂迷更了解Jason對於相遇邂逅的獨特想法，他的YouTube Channel將推出一個全新系列讓樂迷參與盲約（Blind Date）體驗，而Jason更會親自為參加者配對。

（即時娛樂）