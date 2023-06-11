周奕瑋貼地遊關西 朝聖現實版「天空之城」 海鮮即燒即食 (13:11)

Jarvis歎完即買即燒即食海鮮後，不禁大呼：「海鮮真係要即刻買完即刻燒，之後喺燒得最靚時擺入個口，呢件事先叫完美！」（大會提供）

由日本通周奕瑋（Jarvis）主持的旅遊節目《周遊關西》，相隔4年載譽歸來，由明晚（12日）起、逢周一至周三晚上10時30分於翡翠台播映。Jarvis將帶大家貼地遊關西，玩勻大阪、京都、奈良、和歌山、兵庫等地，由必去「定番」到隱世「穴場」統統網羅！

明晚播出的首集，Jarvis展開4日3夜的和歌山之旅，由和歌山市玩到去白濱再到最遠的新宮。首個行程，Jarvis朝聖新興的打卡熱點「和歌山版天空之鏡」天神崎，坐火車去到紀伊田邊站後，再踩20分鐘單車便能到達，沿途更可欣賞和歌山海岸線，Jarvis提醒大家出發前要留意天氣情况，如果天氣差和太大風的話，就影不到完美的天空之鏡！

今集Jarvis還會探索一度連地圖都找不到的友島，事關友島以前是軍事要塞，所以地圖上沒有標示出來。友島上擁有多個打卡位，Jarvis帶大家去到最為著名的第3砲台，該處正是現實版「天空之城」所在地，置身其中恍如進入了宮崎駿的動畫世界！Jarvis對於這個行程十分滿足，他有感而發：「有人可能話嘥咁多時間喺日本行山，點解唔喺香港行呢？只要你嚟過一次就知道，呢個行程可能係你最難忘、影最多相嗰段呀！」

美食方面當然不能少，Jarvis帶大家去到白濱ToreTore海鮮市場歎美食，該處除了可以看到吞拿魚解體Show外，海鮮亦相當抵買，手臂大小的真鯛魚只要1650日圓，即120港元有找，檜扇貝1000日圓5隻，即10幾元港紙一隻。

市場內更設有燒烤區，入場費只要800日圓（約45港元），包了所有燒烤工具之外，還可以任喝汽水。Jarvis歎完即買即燒即食海鮮後，不禁大呼：「海鮮真係要即刻買完即刻燒，之後喺燒得最靚時擺入個口，呢件事先叫完美！」

（即時娛樂）