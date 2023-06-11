馬時亨‧香港情｜吳錫輝難忘昔日飲茶圍埋搶點心 曾智華兒時期待食「雜水」 (13:44)

講起飲食便眉飛色舞的曾智華（左圖），談到小時候因為家貧，因而特別「惜」食。（大會提供）

馬時亨邀來大學同學、人稱「尖嘴輝」的吳錫輝，及同樣識飲識食的好友曾智華，大談香港飲茶文化演變史。（大會提供）

由馬時亨主持的《馬時亨 香港情》，昨（10日）晚播出第7集。今集主題是「飲食情懷」，馬時亨邀來大學同學、人稱「尖嘴輝」的吳錫輝，及同樣識飲識食的好友曾智華，大談香港飲茶文化演變史，從中帶出別具風「味」的香港情。

他們憶述昔日茶樓特別之處，除了分成2、3層，雅座茶錢相比樓下貴一倍外，亦很難忘當年茶樓員工孭著點心，上、下層遊走叫賣吸引顧客的熱鬧氣氛，曾智華及吳錫輝輪住說：「當年搶點心係奇景嚟，係揸住張點心紙埋去搶，可以揭吓揭吓睇吓邊籠好先，𠵱家電腦入單就冇咗搶嘅情趣。」

吳錫輝補充：「從前見到實物嗰種感覺好濃烈，同埋真係聞到個香味。」3人還大談各款「傳統點心」消失之謎，以及曾在香港相當盛行的「送禮文化」，馬時亨說：「一般嚟講送月餅一定冇走雞，我記得嗰時有月餅會，好似每個月供10元，一年供120元，但畀番（價值）180元嘅月餅你，我記得Total有成10幾盒。」

談到昔日知名酒樓，3人除提及當年以「時事畫板」馳名的「龍鳳大茶樓」，又指位於附近的國際大酒樓，曾邀請徐小鳳擔任獻唱嘉賓，吳錫輝笑言：「我有去睇小鳳，小鳳嗰時夜晚11點表演㗎嘛。」原來當年為了吸引顧客，除酒樓、夜總會會邀請歌手藝人表演，不少大酒樓還有「地水南音」即席演唱，反應同樣熱烈。

講起飲食便眉飛色舞的曾智華，談到小時候因為家貧，因而特別「惜」食，他說：「嗰時住喺灣仔，一層大廈入面有70幾個人一齊住，但得一個廁所同一個廚房，冇冲涼房，但從來冇爭執嘅。嗰時個個都窮，冇牀瞓就瞓地下。

窮嘅時候對食物係渴望嘅，一個橙六楷、每人一楷，生日一隻雞蛋，一年食一次雞，就係新年團年。」並指當年十分期待食「雜水」，曾智華說：「當時一間酒樓食完食剩嘅嘢，夜晚會拎出嚟擺地攤賣3、4毫子一碟。我哋細個冇機會食到叉燒、雞同燒鵝嘛，咁咪食人哋食剩嗰啲咯。」

（即時娛樂）