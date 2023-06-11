周祉君自認購物狂 寧放棄感情 收藏為重 (14:05)

周祉君說：「對於《鐵拳浪子》嘅嘢，我係一個購物狂，我會願意花錢去買，或者一樣我想要嘅嘢。」（大會提供）

周祉君日前為ViuTV節目《晚吹─讓我一次買個夠》擔任嘉賓，分享自己最珍貴的收藏，他帶了不少關於動漫《鐵拳浪子》的珍藏品到節目分享。

自認是購物狂的周祉君笑言，家人不會管他的收藏，他笑說：「佢哋本身都係購物狂，爸媽都係有好多收藏，呢樣嘢應該係屋企人遺傳畀我，我哋有時都會分享買咗啲咩，係一個共同興趣。如果另一半唔接受我嘅收藏習慣，咁咪搵第2個囉，如果同得一個人一齊，就要包容對方所有，喺對方現有身上建立將來，並唔係去改變一個人，如果另一半真係唔接受，Sorry你改變唔到我，因為嗰個係我嚟。」

周祉君帶了手表、鞋及啤酒等，亦有《鐵拳浪子》作家的親筆簽名拳套，他說：「對於《鐵拳浪子》嘅嘢，我係一個購物狂，我會願意花錢去買，或者一樣我想要嘅嘢，會諗盡辦法令自己得到。」周祉君強調現在出街不一定購物，應使則使，認為有價值才會花錢去買。

從少培養收藏習慣的周祉君，最初是收集郵票，他說：「爸爸好鍾意收集郵票，當時佢叫我培養興趣，我𠵱家仲有細個嘅郵票簿喺屋企，養成咗呢個收藏習慣。大學初期鍾意儲港產片VCD同DVD，電影周邊產品都會收藏，亦收藏好多漫畫書，𠵱家會收藏自己鍾意漫畫周邊產品，令到我心動就會買。」

憑感覺去決定自己想收藏甚麼物品的周祉君，會因應眼緣、美感是否合自己品味去決定，對於投資價值沒想太多，他說：「有時收藏品會突然升值，例如我曾經試過買一副動漫啤牌，買番嚟200幾元，最近提升咗5﹑6倍，我唔會諗投資行先，因為咁樣會好辛苦，我買番嚟係因為要滿足自己喜好。」

在節目中，專家分析周祉君性格似《鐵拳浪子》的角色，將自己投射落角色，繼而為自己目標而奮鬥，像主角矢吹丈，為一個目標全心去做，成就自己的價值，周祉君說：「最值得收藏的是自己，最重是令自己有良好的感覺。」

（即時娛樂）