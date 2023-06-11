姚焯菲擇偶條件專一謙虛 專注學業工作拒談情：唔好搞我 (14:19)

姚焯菲（Chantel）早前接受商台梁泰來主持的《星光背後》訪問。Chantel出身富裕家庭，她坦承兒時曾幻想當演員，但母親自小管教極嚴，一直反對她發明星夢，而爸爸較任由女兒發展，協助她參戰《聲夢傳奇》，只希望為女兒增加人生經驗，全家人沒想過她能殺入三甲。

及後Chantel和炎明熹出歌兼掃走不少新人獎，不過她毅然離港升學，Chantel坦承最初曾反對父母決定，她說：「一開始有擔心，好哋哋無需要走，最初更反對去新西蘭，會唔開心，因為之前唔認識新西蘭，以為只有一片草地同好多羊，羊可能多過人，會好悶好唔鍾意，但父母帶咗我去一次，先知係城巿先安心同開始計劃。」

過往有不少藝人歌手離開娛圈再回來，要面對人走茶涼的現實，Chantel說：「最初都有擔心，但𠵱家時代科技唔同咗，喺嗰邊我鍾意開Live就開Live，幾時想出Po就出Po，我2個月又返嚟一次，喺嗰邊可以專心讀書，放假又專心做歌，係可以平衡到，最重要呢次返嚟，我真心覺得自己成長及獨立，呢個係最大得著。」

Chantel指自己與公司及父母已有5年計劃，及至21歲於新西蘭唸完大學期間，每逢長假期也會回港出歌。至於身在新西蘭「無王管」，父母有否嚴禁她拍拖？那邊有沒有追求者？她認真說：「我讀女校住女生宿舍，朋友全部係女仔，父母亦知我大個女，冇乜點樣提點。」

至於她的理想男友條件，Chantel說：「專一最重要，其次係有禮貌同性格要謙虛，我遇過亦最唔鍾意嗰啲自大，自以為有錢就不斷炫耀嘅男仔，就算佢幾好樣都唔鍾意！」

少女情懷總是詩，問Chantel是否渴望拍拖？她堅定說：「其實冇所謂，但𠵱家嘅我好想自己一個人，真係唔好搞我！因為我好想專心做我要做嘅嘢，好想專心讀書，亦好想專心工作。」

（即時娛樂）