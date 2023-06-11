何超儀爆老公陳子聰身體好弱：佢有好棘嘅病 (15:51)

奧斯卡影后級楊紫瓊（Michelle）、韓國型男池昌旭、韓國男團Got7成員BamBam、李一桐、周潔瓊、栢天男及倪晨曦等，昨晚（10日）現身澳門，出席由已故時裝巨匠Karl Lagerfeld（老佛爺）親自設計的酒店THE KARL LAGERFELD MACAU慶祝派對。

賭王何鴻燊自2020年離世後，又遇上疫情影響，家族各房成員較少公開露面。昨晚家族成員難得聚首，包括二房何超瓊、何超鳳、何超蕸、何超儀；三房則有何猷啟，盛傳好事近的何超雲，亦首次偕任職消防的未婚夫Douglas亮相，3人齊齊合照；四房則由梁安琪率領何猷亨、何猷君與太太奚夢瑤及何超欣亮相，及後全家人出場影大合照，齊心團結。

何超儀與幾位家姐及家族成員合照，表現興奮，超儀說：「今（昨）晚是很有意義場合。Karl Lagerfeld是大家好熟悉、好勁的設計師，我會在酒店四圍影相，亦會拍下跟家人的合照，因為是極具回憶性的一日。」

問到老公陳子聰為何未有現身？她解釋老公有事在身，有工作做，所以未有同行。她表示自疫情後，已很久未試過跟大班家人聚首食飯，對於子聰未能出現感遺憾，不過讚家姐何超鳳夠面子，能聯結三房成員出席盛會。

超儀與楊紫瓊同場，原來雙方很久未見，趁晚宴上同枱，超儀打算向對方偷師，她說：「我和Michelle在荷李活是簽同一位經理人，當然恨與她合作。雖然我有擔任製作人和監製，但亦是演員，希望有機會一齊拍戲。例如由我監製，與她合演一部戲，就算要我打到飛起都可以。」

超儀之後接受其他傳媒訪問時，再被追問陳子聰為何未有現身，她卻突然大爆老公身體好弱，卻因為是家姐大喜日子，故不願透露詳情，不過她又繼續講：「近期好少為自己做任何事，做好多事都是為老公。早前有一個影展子聰也本應要去，但他有好棘的病，不是一定會死，但真的好棘！」超儀形容自己狀態麻麻，更好想爆粗，但為尊重家姐才忍住不講。

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（即時娛樂）