王力宏泰國巡唱分享人生寶貴一課 宣布下站返台北開騷 (16:37)

王力宏昨天（10日）在泰國曼谷舉行《ONE Leehom Wang 一個王力宏演唱會》，這是他的亞洲首站巡唱，除了泰國，還吸引世界各地粉絲入場，泰國著名的鋼琴王子ToR+及天后TaTa Young也現身捧場。王力宏以《我們的歌》揭開序幕，又以全新的樂器Harpejji演唱他的兩首新歌《ONE一個》、《想見就能相見》。由於Harpejji太新，仍未有固定中文名字，王力宏即興為它命名「哈琶吉」。Harpejji本身來自義大利文「Arpeggio（琶音）」，是一種樂器演奏的特殊技法。王力宏就用了琶音的技巧演奏重新編曲的《Can You Feel My World》，彷彿把3首歌連成組曲，探討個人的期望與現實的落差。

在小提琴組曲《Somewhere Over The Rainbow》與《唯一》之前，王力宏分享其最寶貴的一課。他說：「在人生這所學校，大家都是同學。真正的學習 ，真正的智慧，來自生活的困難與苦難。每一次我拿起琴，每一次我背歌詞，我才能真正感覺我在集中，我活着，我在做有意義的事，情緒與思緒不被帶走。」全場大合唱時，王力宏走到觀眾席與歌迷互動，遲遲不願返回舞台。演唱會尾聲，王力宏特別感謝現場歌迷，希望與大家合照。他說︰「是你們讓快要斷了氣的身體重新有了心跳，是你們讓我有最強大的後盾，是你們讓我可以繼續往前。我永遠都會記得，長路裏共患難才是不離不棄，我可以跟你們一起拍照嗎？我們台北見！」

（即時娛樂）