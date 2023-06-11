6歲囝囝BBQ幼稚園畢業 車婉婉感觸又激動：太快了吧... (17:05)

婉婉說：「我當年是在伊館的舞台獲得新秀冠軍，31年後，估唔到，BBQ先生人生的第一個畢業禮，亦在這裏舉行，太奇妙的安排。」（Ig圖片）

車婉婉和老公婚後育有兒子「BBQ」，眨眼BBQ已經6歲，不經不覺幼稚園畢業。車婉婉今天（11日）在社交平台貼出兒子在灣仔伊館舉行畢業禮的照片，她的感受極深：「太大感受，我當年是在伊館的舞台獲得新秀冠軍，31年後，估唔到，BBQ先生人生的第一個畢業禮，亦在這裏舉行，太奇妙的安排。沉澱了兩天，感受仍然激動，就這樣，BBQ先生完成了他人生的第一個階段，太快了吧！真的不捨。

好多謝學校在這三年來給予BBQ先生的教導、愛和支持，就算在疫情之下，亦都盡力帶咗好多美好回憶比小朋友和家長，真的非常好，萬分感激。

感恩今年可以行實體畢業典禮，為了這個重要日子，所有老師和小朋友都花咗好多好多好多時間同心機去綵排，希望大家有一個難忘嘅回憶。毎次放學之後或者綵排之後，我都問BBQ佢負責乜嘢，佢都無講比我知，仲話係Surprise﹗

典禮當日我才知道，他被學校委派去送禮物比蔡局長，仲要同局長傾少少計（偈），當下我都有啲擔心，但係，見到佢拖住同學仔行出嚟，好似好淡定咁完成任務，好似好大個仔咁，真係好安慰好感動，其實，除咗見到自己個仔之外，我望住所有同學仔，都令我有好大感覺，睇住佢哋一齊長大，個個都有文（紋）有路，真係好叻叻，每部分都做得好好呀！讚賞你哋呀﹗」

（即時娛樂）