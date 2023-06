next

姜濤將於今年8月3至5日,假亞博舉行3場個人演唱會《KEUNG TO "WAVES" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》。距離演唱會尚餘不足2個月,姜濤加緊綵排,今日(11日)凌晨,姜濤在Ig限時動態抒發感受:「終於算是弄完整個演唱會的流程,很多意想不到的人都過來幫忙了,真謝謝大家,心裡定了很多,要加油。」

雖然工作忙爆,但姜濤亦不忘抽空睇《全民造星V》部分片段,當中由紅組C組成員Lucas、Owen Lai、MK、Moley、瑞銘、Philip,一同演出的《單身隔離派對》,甚獲姜濤歡心,他在Ig限時動態寫道:「可以耶」。

(即時娛樂)