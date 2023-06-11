中年好聲音2｜62歲許志偉指細佬許志安歌曲難唱 呂良國以吳大強為目標 (20:13)

無綫歌唱真人騷《中年好聲音》叫好叫座，緊接推出第2季，今天（11日）在電視城進行《中年好聲音2》海選，近千參賽者參與面試，當中不乏圈中人親友及現職歌手、演員，包括：許志安哥哥許志偉、呂良偉弟弟呂良國 、前港姐季軍戚黛黛、2002年落選港姐關伊彤、歌手黃劍文、演員顏仟汶、《最佳拍檔》「光頭仔」王嘉明及「屯門娜娜」董幸兒老公張迪匡等。

許志偉是許志安的8哥，現年62歲，從事出口貿易工作，他選唱張學友的《忘情冷雨夜》出戰，但歌喉與弟弟有段距離，靠感情搭救。許志偉受訪時自覺表現不及格，記錯歌詞又走音，他說：「真的很差，因太緊張，出乎我意料之外地緊張，發揮不到平時水準。（為何不選唱弟弟的歌？）他的歌更難唱。」

問賽前可有向許志安問意見？許志偉坦言有找過，但對方可能忙，所以沒回覆他，弟弟和弟婦鄭秀文也不知他參賽，如果成功入圍再請教2人。至於今次為何參賽，他稱因見到上一季很好玩，而且有很多藝人的親友也參加，故決定一試。

62歲的呂良國本身職業是私家偵探，獻唱李克勤《一生不變》，他自覺表現不及格，因太緊張，發揮不到平時水準。呂良國表示因年輕時錯過參加新秀機會，希望借此平台圓夢，以吳大強為目標。

問到可有問哥哥呂良偉意見？他說對方很支持，鼓勵去試不用怕，令他有參賽的信心和膽量。哥哥事前可有向曾志偉「單聲」？他笑言：「不知道。（藝人家屬有著數？）哥哥很紅，我都很大壓力，擔心表現不好會影響他，參賽時把這些放低。」

戚黛黛獻唱國語歌《心有獨鍾》時表現緊張，被評判伍仲衡指有懶音。黛黛坦言今次參賽鼓起很大勇氣，全賴老公鼓勵，指她沒什麼可輸，自己也放下包袱，但獻唱時緊張到死，比選港姐更緊張，她自覺表現麻麻，但已盡了最大努力。黛黛又笑言16歲時參加新秀歌唱大賽，未能唱到彭羚的《彷如隔世》，一直懷恨在心，希望再參加比賽給自己多一次機會。

參加過第1屆《超級巨聲》和獲得《全民造星III》第9名的黃劍文也有現身，自彈自唱《新不了情》，他說因媽媽很喜歡這套電影及這首歌，自己唱時也很激動。自覺表現如何？他說：「有緊張，彈到有點手軟，但已盡全力去唱，都滿意的。」

去年「屯門娜娜」董幸兒參賽雖然100強止步，但掀起話題，今年到老公張迪匡接棒。他笑指原本想以太太之前的參賽歌《風的季節》復仇，但後來覺得在取笑對方而作罷，最後太太為他揀了《無賴》，他說：「準備了5日，但因太緊張，無開聲，封了喉，未能發揮平時水準，不滿意自己表現，但志在參與。」

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（即時娛樂）