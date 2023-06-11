姜濤讚AI尹光唱得好過自己 考慮邀請真‧尹光做個唱嘉賓 (20:48)

姜濤、譚旻萱早前合拍微電影宣傳預防HPV信息，兩人今日出席記者會時，分享拍攝趣事，稱拍攝當日遇上一群正在旅行的小學生，他們見到有拍攝即站在一旁觀看不肯離開，很有追星潛質。記者會設遊戲環節，有姜糖（粉絲暱稱）被抽中上台興奮尖叫，嚇到姜濤傻笑；又有女粉絲合照時推開丈夫，只顧挨近姜濤。姜濤受訪時向該粉絲的丈夫說不好意思︰「他不是前夫，因為在粉絲心目中，老公永遠是第1位，希望他們不要介意。」

談到其歌曲近日被「AI尹光」翻唱，有網民更指AI尹光比他唱得好，姜濤說︰「我也有留意，幾得意，感覺很不同，開心大家選了我的作品。我有時也覺得AI唱得更好，但沒有打擊到我自信，我也不怕被搶飯碗，因為是兩回事。」提到8月的個人演唱會，他表示嘉賓名單尚未落實，笑言考慮邀請尹光真人上台一齊唱。

姜濤透露有朋友請求代買個唱飛，但他不清楚門票分配，相信公司會有安排，不擔心出現搶飛情况。對於演唱會海報被指抄襲電影《小魚仙》，亦有指是向偶像羅志祥致敬，他說︰「我有看過羅志祥的海報，也有看過其他類似的海報，當時沒想過這問題，都是大家提醒才知道。我的演唱會以Wave（海浪）及水為概念，大家如何說，我也不介意。」

日前與呂爵安（Edan）、邱士縉出席活動跟NBA球星李拿特（Damian Lillard）切磋球技，姜濤坦言視李拿特為偶像，當日在活動上一直望住對方。他被取笑追星時說︰「當日散場後，我很想追埋一份，可惜被人拉走。我沒妒忌Edan跟李拿特有互動，因為他英文比較好，所以私下跟對方有溝通。我在英文方面要更努力。」

譚旻萱在微電影中主動遞水及約會姜濤，她讚姜濤表現出色，又自言如在現實中遇上心儀對象也會主動大聲說出來。譚旻萱透露稍後有新嘗試，她被問到會否再與姜濤合作時說︰「如果真的有機會合唱，會幾好玩。我有上堂學唱歌，老師沒批評我鵝公喉，反而助我找出自己的聲線。」

（即時娛樂）