盧瀚霆(Anson Lo)明天(12日)推出新歌《Nah》,歌曲中午12時於《叱咤樂壇》首播,下午1時於各大音樂平台上架,MV則於晚上9時在MIRROR YouTube Channel首播。Anson Lo今晚在社交平台公開《Nah》MV的10秒預告,片中的他有黑皮褸黑衫及紅黑衫褲兩個形象。Anson Lo隨住音樂節奏獨舞,並做出一套為歌曲度身訂做的手部舞蹈動作。他在片段下寫道︰「《Nah》MV Teaser﹗“I'm not freaking out, just dare to suffer. I'm freaking out, I'm gettin' stronger, I'm not faking.”Tomorrow 9pm~」

