黃心穎開腔談男友泥鯭 平靜面對負評：係我嘅因果 (15:33)

黃心穎坦然面對負評：「坦白講，再難聽說話我都聽過，人哋點話我，係我嘅因果，呢刻我只可做好自己，有啲嘢控制唔到。」（Ig圖片）

黃心穎最近推出新歌《沙包》，並首次以唱作歌手身分接受商台《叱咤樂壇》訪問，自「安心事件」後，心穎首次正式接受訪問，她直言很久沒做Live，心情難免緊張兼且聲音略為抖震，她說：「心跳有啲難控制，好開心今次係我第一次宣傳活動。」

心穎表示發生事件後，無綫曾邀請她返去拍劇或綜藝節目，不過當時她感到迷惘，最終選擇離巢，嘗試玩音樂，不過到她真正沒有合約在身時，心情又難免有少少慌。

心穎今年派了兩首歌《Crown Me》和《沙包》，兩首都由她作曲及填詞，她表示已作幾首歌，今年會繼續以唱作歌手身分發展，她表示希望下一首派台歌會是開心的歌。

談到《沙包》由男友泥鯭@RubberBand跟她一同監製，心穎憶起2人合作：「我記得佢（泥鯭）第一樣嘢講，係『唔好嗌交』，抽離咗角色先。（你哋經常嗌交？）可能我都有主見，佢話『你叫得我做監製，你要聽我意見』，我話OK，我覺得佢係鼓勵性多...我成日問佢我做嘅嘢係咪好Stupid？我學嘅嗰陣時，冇諗過要發表我嘅音樂，但佢話唔Stupid，多謝佢一路以來Push我。」

「安心事件」已發生逾4年，今年再出發推出兩首歌，心穎要面對外界不同聲音，她說：「對大家嘅評論，以前嘅我會好介懷，會唔識Handle（處理），但𠵱家嘅我平靜咗，坦白講，再難聽說話我都聽過，人哋點話我，係我嘅因果，呢刻我只可做好自己，有啲嘢控制唔到。」

她亦直言有段時間比較驚和人接觸，最她領養了一隻狗，因為放狗時會跟其他狗主傾偈，她便慢慢放開並走出低潮，加上不忍見到家人擔心自己，故重新出發。

最後主持謝茜嘉問心穎有沒有說話想補充，心穎有感而發說：「多謝你哋邀請我上嚟分享我嘅音樂，我覺得呢啲幫助唔係必然嘅。」

（即時娛樂）