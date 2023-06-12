馮允謙率愛將拍新歌MV 《造星V》4子齊心護Jay ：佢對我哋好好 (17:17)

唱作男歌手馮允謙（Jay Fung）擔任《全民造星V》藍組導師，除了指導一班學員唱歌外，更給參賽者實戰機會。Jay為新歌《尋找隱世巨聲》拍MV，歌詞談及追夢和堅持，他揀了4位學員包括王鋒、樂樂、Jason和Carson上陣。

Jay在今年的幾個樂壇頒獎禮中，共奪得10個獎項，問他滿意成績嗎？感到壓力嗎？他說：「我好滿意去年自己喺樂壇嘅成績，有人問我會唔會更大壓力？我覺得做音樂，唔係特別為獎項，重點係做好音樂，壓力唔係嚟自有冇獎。」

今次挑選4位造星學員拍MV，Jay逐一介紹，他說：「有好健碩嘅樂樂、好乖仔嘅Jason、好靚仔嘅王鋒，同埋好唱得嘅Carson。」Carson問他：「我都靚仔。」Jay笑說：「靚仔！你成日問我你靚唔靚仔。」他又表示連埋他本人，可以組成新Band」。Jay對他們說：「你哋嚟真係有角色，我要睇到你哋演技，緊唔緊張？」4子異口同聲表示，已從另一位導師韋羅莎取經，學到很多演戲技巧，拍MV可以大派用場。

王鋒笑說：「我係一個唏噓樂手。」Jay說：「王鋒好正能量，思想好正面，好適合呢個角色。」雖然Jay形容Jason乖仔，但拍攝時他解開恤衫鈕，壞孩子低胸造型令人眼前一亮。Jay笑說：「佢係隱性Bad Boy，同我一樣，內心都係Bad Boy。」

Jay被《造星V》總顧問花姐（黃慧君）指太溫柔善良，擔心難以馴服學員。4子為Jay平反，樂樂說：「最初覺得Jay好溫柔，認識後覺得佢比想像中更溫柔。」Jason坦言：「以前只係覺得Jay唱歌好好聽，比賽認識佢之後，發現佢對我哋個個都好好，所以佢叫我哋嚟拍MV即刻到，多謝佢諗到我哋，好驚喜！」

王鋒說：「我哋睇到花姐鬧Jay，唔知點解好想幫佢（Jay）平反，好想好好保護佢，佢係我哋好可愛嘅脆弱小寶貝。」Jay說：「我係一個Good Guy，冇鬧過佢哋。點解我冇鬧佢哋？因為佢哋好乖。我好幸運，遇到每個學員都好勤力好乖，唔使我好惡，佢哋都可以好好。」

（即時娛樂）