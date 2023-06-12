崔始源快閃香港蠟像館跟「自己」Selfie 真假始源首同場 (17:43)

韓星崔始源上周六（10日）完成Super Junior（SJ）於澳門舉行的粉絲見面會後，翌日（11日）決定快閃來港，到訪杜莎夫人蠟像館，當崔始源看到自己蠟像時，驚訝又興奮，拿出手機與「蠟像始源」Selfie，還搞笑說自己比蠟像還要高。

2015年杜莎夫人蠟像館增設「韓流專區」，當時崔始源專誠來港主持開幕典禮，但他的1:1蠟像當年仍在趕工製作，真假始源未有機會同場。相隔8年，崔始源決定拋低SJ一班好兄弟，獨自快閃來港，到蠟像館參觀。

當他看到自己的蠟像時，興奮得說不出話來，坦言感覺「好奇怪」，因為眼前這座1:1的蠟像，與他幾乎一模一樣，唯獨身高有點距離，真始源比假始源還要高。

當年蠟像館的製作團隊，專誠飛到首爾，花了7小時為崔始源度身，務求造到蠟像與真人百分百相似，但的確兩者高度有接近兩吋差距，擁有6尺高的崔始源搞笑表示，相信是自己再度發育，比8年前長高了所致。

經常在綜藝節目發揮搞笑本色的崔始源，忽然取出智能電話，測試假始源可否用「人面識別」功能，替他開啟手機，最終失敗收場，但最搞笑是崔始源髮型師，因看不過假始源髮型，忍不住拿出髮型用品，即場為假始源理髮，駐場的蠟像技師，同樣趁真始源在場的大好機會，拿出顏料工具，執修蠟像面部顏色。

參觀當日，崔始源自爆這座蠟像搞喊媽媽。2015年崔始源放下娛樂圈工作，入伍服兵役21個月，期間崔媽媽來港旅遊，到蠟像館看見囝囝蠟像時，忍不住當場落淚，估計是太掛念服兵役的兒子而一時感觸。

難得來到蠟像館，崔始源也有四圍參觀，當他踏足「韓流專區」，離遠看到「東方神起」兩位成員沈昌珉和鄭允浩時，開心得大叫，還特別與當年跟他一起在首爾地方警察廳服兵役的沈昌珉Selfie，二人關係情同手足。在蠟像館逗留近1小時，崔始源出發到機場返首爾，臨別時，專登走到假始源面前Say Goodbye，與「對方」好好話別。

（即時娛樂）