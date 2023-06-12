不可能任務2｜蘇韻姿分享瘦身大法 黃碧蓮任務失敗感失望 (18:04)

無綫節目《不可能任務》第2季。昨（11日）晚首播，隊長蔡思貝率領同為港姐出身的謝嘉怡、邵珮詩、蘇韻姿、黃碧蓮及邢慧敏，接受由「警察搜查隊（FSU）」、「警察談判組（PNC）」、「警察高空工作隊（FRAC）」及「後備爆炸品處理小組（EOD Cadre）」安排的為期3星期專業訓練，最終6人攜手上演聯合小型演習，作為「畢業任務」。

昨晚播出的第一集，「六人港姐小組」會合兩名警「募」大使Sharon及樂怡後，即率先主力體驗「爆炸品處理課」日常工作。在思貝編排下，碧蓮及邢慧敏負責體驗「拆彈」工作，謝嘉怡、蘇韻姿及邵珮詩則體驗相關支援工作，並學習操作「拆彈機械人」。搞笑的是「拆彈機械人」原來分為大仔及細仔，當中大仔的「體重」更達1500公斤。

碧蓮與慧敏穿好防爆衣後，便進入實戰場地進行任務，碧蓮出發前信心十足，可惜她在第一階段已嚴重犯錯，引爆「模擬炸彈」造成巨響，嚇窒所有在場隊員，她亦嚇至尖叫兼四腳朝天。談到任務未曾開始已失敗，碧蓮坦言對自己很失望：「其實佢爆嗰陣，我係唔知道會真係有爆炸聲，呢個真係嚇親我。我仲記得我真係大叫咗出嚟，跟住我仲『戥』親頭，因為個頭盔好重，我跌落地下嗰陣係啪一聲。跟住我望住個天，感嘆自己Fail咗。」

另外，雖然蘇韻姿拍《不可能》時身形略胖，但近日已極速回復苗條身形，問到如何瘦身，蘇韻姿笑言：「其實接拍《不可能》之前，已經注意飲食同減食量，都係少鹽少糖，同埋做多咗運動。我鍾意做高溫瑜伽，可以幫助排毒，亦舒展筋骨，冇咁容易受傷。我𠵱家鍾意玩一個叫Animal Flow運動，係瑜伽加跳舞，再加少少雜技技巧運動，都幫助到增肌。」

（即時娛樂）