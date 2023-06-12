《超毛》總決賽 梳打憑「金絲雀」翻身 冧掂評判摘冠 周嘉洛被笑「單身狗」 (18:39)

J2節目《超級毛特兒大賽》，昨晚（11日）舉行總決賽。大會司儀是黃嘉雯（Carmaney）及周奕瑋（Jarvis），評判團陣容則有主評判向海嵐、星級評判周嘉洛及林夏薇等共10人。

昨晚《超毛》總決賽，八強合共爭奪5個獎項，包括冠亞季軍、「友誼小狗」及「最上鏡超毛」獎。八強分別以「嘉年華」、「時尚街頭」及「高級訂製服」三個系列時裝登場，並接受「直銷商品」及「狗狗問答」兩大環節考驗。

冠軍由唐狗梳打奪得，Sumo及薯餅則獲得亞軍及季軍。一向以型格取勝的Goocha，成為「最上鏡超毛」得主；「友誼小狗」獎項則落在嬌滴滴的Bubu身上。

昨晚總決賽不止溫情洋溢，更不乏搞笑場面。在直銷產品環節中，Jimmy為薯餅配音時，竟模仿金剛的特色「半鹹淡廣東話」上陣，維肖維妙，主持周奕瑋即打趣「問」薯餅是否認識金剛本尊。Jimmy及後解釋由於薯餅在台灣出世，之後才被領養到香港生活。雖然Jimmy表現出色又堅強，但背負著亡父遺願完成比賽的他，忍不住淚灑錄影廠，周嘉洛遞上紙巾兼輕拍安慰，畫面有愛。

由比賽剛開始已憑「父子相」令人留下深刻印象的亞軍組合Kevin＋Sumo，在總決賽表現繼續亮眼，以「對眼識講嘢」馳名的Sumo，眼神及動作均與主人Kevin編排的台辭配合得天衣無縫，尤其扮演為食樣，更是入型入格，恍如真的想將司儀手上的咪食落肚。

冠軍阿Ken與梳打實至名歸，主人與狗不但配合天衣無縫，當梳打應阿Ken要求，兩度表現「金絲雀」式翻身絕技時，將全晚氣氛推向高潮，周嘉洛忍不住給10分（滿分）；成為節目「氣氛擔當」的嘉洛，又遭司儀周奕瑋搞笑指是4位星級評判當中、最似「單身狗」的一位，令周嘉洛啼笑皆非。阿Ken提到今次參賽原因，是希望大家能對唐狗，有更深入認識︰「唔好畀梳打威猛外型嚇親，佢只係一隻又貪玩、又鍾意撒嬌嘅小朋友。」

（即時娛樂）