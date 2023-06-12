洪永城《凶宅清潔師2》需延拍：好多事情控制唔到 (19:33)

洪永城（Tony）、胡美貽（Nicole）和布樂文，今天（12日）宣傳旅遊節目《阿媽唔信我去亞馬遜》。Tony表示相隔3年多，再拍攝旅遊節目要大爆發，他決定去冒險挑戰，他說：「始終未去過，都有點驚，要帶埋兩個後生壯膽。（旅遊達人都驚？）上了年紀又有家庭，負擔就會多了，平時帶小朋友去公園玩一玩，但近來出街會多留意身邊的人。」

Tony指節目雖說探險，但會以安全為大前提，此行亦達成他人生其中一個里程碑，就是和布樂文跳入亞馬遜河游水，他說：「這條河有很多細菌，我們跳之前知道當地有人游完水就盲了，都有點驚，幸好我們上來還有手有腳。」

問Tony對兩位新拍檔有何評價？Nicole自爆被Tony嫌太嘈，Tony說是看中她在《港女野人》的表現，有很多經驗；布樂文則有少少怕醜，想他大膽點，經過此行，看得出他有做旅遊節目的潛質，還非常吸引異性：「他在巴西每去到一個地方，都有不少女士主動約他和問他攞IG，我在旁只能嘩，我年輕時都沒有這麼厲害。」Nicole則笑指合作後，發現Tony的心境比她想像中年輕，甚至比她還要細。

劇集方面，Tony透露有份監製的原創劇《凶宅清潔師2》要延期開拍，當中有很多原因，不過故事已寫好7、8成，就等公司拍板。問到情况是否樂觀？他說：「很多事情我們控制不到，只能樂觀去做。」

（即時娛樂）