楊明憶服刑時遭在囚人士冷嘲熱諷 被批「食軟飯」感不明所以 (20:16)

楊明澄清在獄中並沒有傳聞中獲得特權，反而更因為他的藝人身分而更加嚴厲。（鍾偉茵攝）

楊明去年底因「不小心駕駛」等罪成被判監禁18日，他以艱難形容這段鐵窗生涯，曾擔心事業會否就此玩完，這段經歷令他體會做任何事之前，都要三思而行，不想再令自己留下任何遺憾和可惜。

他亦希望憑自身經歷，向遇到挫折的人分享，有些挫敗並非人生的全部，他說：「目前我覺得最緊要做返好自己，無論是工作還是人生上，因為我已浪費了3年時間。」

對於一直在身邊不離不棄的女友莊思明，楊明與對方患難見真情，非卿不娶，他說：「我在獄中時，得她一個對外，要一個人承受有些網民的攻擊和面對傳媒，所以是很感激她，這幾年也全靠她在身邊的支持和鼓勵，我會用自己的下半世來好好報答她。」

談到娛樂圈很多娶富家女的男藝人，均都面對不少抨擊如「食軟飯」，楊明不明白為何網民有這個想法，他說：「我們的愛情不是建立在上一代所擁有的東西，而是建立在雙方產生的感情上，我們也有自己事業，為何一定是『食軟飯』？但既然改變不到大家的想法，便順其自然，最緊要我們一齊開心。」

回想鐵窗生涯，楊明表示入獄頭7天，還未有書籍，每日靠一支筆和一本簿描繪獄中環境，以及做運動度日，他說：「胡思亂想都無作用，不如好好地靜思己過。回想起由發生交通意外到受到懲罰，再到出獄已經3年，覺得自己浪費了很多時間。每個人遇到挫折或極大懲罰後，最重要是從中汲取經驗。」

楊明澄清在獄中並沒有傳聞中獲得特權，反而更因為他的藝人身分而更加嚴厲，他說：「如果我有特權，就不會由荔枝角收押所，轉去有極度重犯的赤柱監獄，當時很多傳言都很無稽。」

問到獄中可有受到其他在囚人士冷嘲熱諷？楊明表示在赤柱監獄服刑時，有班政見不同的在囚人士，每到夜晚就叫囂大叫他的名字，當然也有友善的在囚人士，叫他加油和頂住。

欲知專訪內容，請留意明天（6月13日）明報娛樂版。

（即時娛樂）