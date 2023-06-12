獲張敬軒邀合作開騷 尹光唔敢鼓勵姜濤：佢紅過我9000倍 (22:26)

自網上出現「AI尹光」翻唱姜濤的《Dear My Friend,》、林家謙的《一人之境》、楊千嬅的《可惜我是水瓶座》等，令尹光本尊惹網民熱議，人氣急升，連姜濤及張敬軒也開口想與尹光合作，尹光表示只要大家聽得開心，並不介意學唱其他歌手的歌，但認為即使「AI尹光」獲網民大讚滄桑唱腔別有風味，亦不能取代真正的尹光。

對於姜濤大讚「AI尹光」唱得好過自己，尹光即道：「又唔係我唱，AI唱之嘛！AI就是AI，尹光就是尹光，不能將AI當是我，不過我就聽得幾過癮，因為咁變紅人，都多謝佢哋。」

尹光聽到姜濤考慮邀請他擔任個唱嘉賓也感到開心，他說：「希望佢真係請我，佢請得我一定唱啦！《Dear My Friend,》嘛！我同他Jam囉！」問想不想姜濤翻唱尹光金曲？他說：「梗係想啦！我唱別人的歌，人哋又唱我嘅歌，大家先可以交流。」

問可有什麼鼓勵說話送給將開騷的姜濤？他笑道：「姜濤全世界都識啦，我點敢鼓勵佢？佢紅過我9000倍，佢嘅『姜糖』好多，我嘅『尹粉』好少，合作就一定冇問題，有人搵我當然開心。」

另外，尹光昨晚入場欣賞《Revisit張敬軒演唱會》，軒仔在台上主動邀尹光合作開騷，更即席唱了兩句尹光金曲，他特別向下的尹光多謝支持，並說：「我真係由細到大都聽你作品，我可唔可以同你開個騷？就算我哋唔唱你嘅諧趣歌，首本名曲，我覺得如果尹光哥哥版嘅《酷愛》都幾勁。」尹光指軒仔在台上提起他好畀面，他說：「軒仔唱《你阿媽大減價》唱得非常好，唔輸畀我㗎！」

（即時娛樂）