造星V｜40強名單出爐 「翻版阿Dee」「姜濤2.0」無緣晉級 (23:05)

ViuTV選秀節目《全民造星V》今晚（12日）繼續小組自選項目。藍組A由Jackson﹑Dai Bon﹑王鋒﹑Aaron和樂庭，以校服Look演出《其實自己一個更開心》，雖然5子又唱又跳，展示青春本色，不過唱歌方面明顯較弱，整體表演驚喜欠奉，似話劇學會表演。

評判Oscar Lee說：「明顯地Vocal係全晚最弱嘅，最尾嗰句多咗，逐個講台詞令我有少少尷尬。」另一評判何秉舜亦說：「《全民造星V》我最唔想見到一樣嘢，就係跌咗落一個話劇學會表演，我覺得有少少堆砌，整體成個表演有啲參差。」Dear Jane主音Tim也說：「喺呢個表演入面，我感受唔到啲乜嘢。」王君馨說：「啱啱見到你哋出場時，係簡單嘅，有時我哋睇偶像劇都係想開心，諗下戀愛﹑諗下初戀，我係咁樣享受個表演。」

至於紅組A組由大熱門的KK﹑率領阿生﹑Meow﹑Snoopy﹑阿O和希晉，自選項目為《被帶到異世界的超級契弟》，他們表演甚有創意，似打了一場遊戲機。評判Tim說：「其實開頭睇呢，我覺得有啲渣，但愈來愈好，愈嚟愈想睇，愈嚟愈精彩，唱歌音準都唔錯，我覺得係勁嘅，冇Expect你哋唱得咁準。」

楊詩敏（蝦頭）和王君馨則問：「頭先討論你哋有咪嘴？」A組說：「本身係綵排之前，我哋做咗一個有伴唱版本，但最後被拒絕，𠵱家呢個係冇人聲伴唱。」何秉舜也曾質疑過真假，6子便即時清唱多幾句給評判聽，獲得全場掌聲，最後此組獲5盞紅燈，藍組再輸一局，要即時淘汰多一位成員，結果「翻版阿Dee」梁浩朗（Aaron）被擯出局，未能躋身40強。

今晚第二回合所有表演項目已完成，在指定項目方面，藍組輸了2個回合，紅組輸了3個回合；自選項目方面，藍組輸了4個回合，紅組只輸了1個回合。換言之，紅組「蕾安多芬」需要淘汰7位成員，「Fung莎星辰」因為有一位組員退賽，所以要總共淘汰8位成員。

最後被淘汰的參賽者包括紅組阿O﹑白水﹑阿澤﹑Moley﹑Philip﹑MK﹑Andy；藍組的「姜濤2.0」樂庭﹑Jackson﹑Cho Lewis﹑Jeffrey﹑Chit﹑Nickkung﹑Howard。

（即時娛樂）