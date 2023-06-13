造星V｜Win Win男友KC獲姜濤99號加持 大熱王鋒渴望被認同︰輸贏係其次 (22:10)

王鋒稱雖然在中學及大學參加歌唱比賽均獲獎，但不敢講自己唱歌好勁。（劉永銳攝）

KC自嘲參賽初期不停被叫「Win Win（楊安妮）男朋友」，像這個才是他的真名，但一點都不介意，只覺很搞笑。（網上圖片/劉永銳攝）

ViuTV選秀節目《全民造星V》昨晚（12日）已播出40強，當中大熱門KC（黃家灝）﹑王鋒﹑Nathan（魏念恩）和Jason（雷濠權）等成功晉級。

KC被王鋒及Jason形容為大熱中的大熱，熱到中暑，KC笑說：「凍嘅，凍嘅！信心只係中庸，對自己能力有認知，十分理性，唔會睇小其他對手，大家都有機會贏冠軍，未自信到會覺得贏硬，反而覺得自己應該冇乜機會。」

被捧為當年同是99號的姜濤接班人，KC會客觀面對：「可能大家覺得『姜濤接班人』氣勢好強，但我比較偏向自立門戶，感謝祝福，會照做自己，係咪同呢個稱號重量成正比呢？就要留待大家去睇。」

KC自嘲參賽初期不停被叫「Win Win（楊安妮）男朋友」，像這個才是他的真名，但一點都不介意，只覺很搞笑，十分感謝女友Win Win支持，他說：「其實我冇乜所謂，知道有我這個人就夠，當然知道我個名就更好。」

身為排舞師的他，表示除了跳舞，也喜歡唱歌和演戲，期待有機會和女友合作拍戲。與Win Win拍拖5年，可擔心由幕後跳到幕前，會影響感情？KC信心十足說：「唔擔心，會發生乜嘢事預計唔到，拍拖時有啲問題，大家有辦法解決，有心交流，有信心可以解決最緊要，以前自己好要面，𠵱家識得互相畀面，放低身段都唔係好難，已經係成熟大人。」

多才多藝的王鋒不止舞技精湛，在唱歌比賽獲獎無數，參賽以來一直表現出色，不但在節目主題曲《前傳》MV獲安排企中間，第一輪比賽憑Locking（鎖舞）表演獲激讚，同樣成為大熱之一，王鋒說：「我冇好認真睇大熱呢個形容詞，如果認真睇呢個稱呼，會有好大壓力。覺得可能係對我認可或畀機會我，所以先咁啱被安排企中間，只係好彩，命運安排，係感恩同好珍惜，我認為輸贏與否屬其次，但一定希望得到別人的認同。」

王鋒稱雖然在中學及大學參加歌唱比賽均獲獎，但不敢講自己唱歌好勁，他說：「今次最大壓力係發覺身邊好多人好犀利，尤其見到樂樂（羅樂）、Carson（李嘉俊），真係要跪喺度，我仍有好很多地方需要學習。」

來自澳門的Jason被其他參賽者冠以「寶姐之選」，他笑言：「梗係有優勢啦，好多謝寶姐（編審蕭寶年），佢好關照我哋，都愛大家嘅。」本身是Band友的Jason說：「自知實力比其他人冇咁高，亦冇自信，畀人讚都懷疑過自己係咪真係咁勁？之後比賽路程，令到我自信心增加唔少，我係冇咁（大）熱，比較凍少少，不過信心肯定要有。」

（即時娛樂）