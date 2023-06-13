造星V︱天生明星相 Aaron 瑞銘 Adams 要做自己 (22:23)

ViuTV選秀節目《全民造星V》40強已經誕生，今屆有不少參加者跟藝人歌手撞樣。王瑞銘被指似Tyson Yoshi，他稱高攀不上。對於排舞第4日才首次現身，被質疑操行欠奉，Anson解釋：「嗰個旅行對我嚟講好緊要，操行方面其實還好，慢慢改進，參加後都覺得自己有好多要改進，因為唔識唱歌、跳舞又渣，話得個樣，但個樣又唔係好，所以要繼續努力，一直除畀人話靚仔，就係話似某明星，我想大家知道我叫王瑞銘。」

參賽者中比他靚仔及有才華的不少，王瑞銘表示不會打擊奪冠信心，他說：「如果發揮好自己，唔得都冇辦法，觀眾緣好緊要，我可能冇啩。我打定輸數，但定下期望很高嘅人，往後嘅比賽一定會有進步。」王瑞銘表示與女友已拍拖很長時間，感情穩定，故公開戀情後，也不怕有影響。

撞樣狄易達的何居倬（Adams）表示，與明星撞樣有着數，能令觀眾留下深刻印象：「其實係好事，但唔覺自己似狄易達，亦無人話過我似。」他透露之後比賽不止跳舞，還會大騷唱功，盼觀眾對他有新感覺。

Aaron（梁浩朗）透露由何啟華（Dee）參加《全民造星》開始，身邊朋友已經說他跟對方好似，試過在街上被人叫錯名，他說：「都幾得意，覺得係好事，期待可以同阿Dee合作扮孖生兄弟。」

路飛自參賽吸納大班粉絲支持，面試時獲寶姐大讚得意，理應有優勢，可惜表現強差人意，他說：「剛開始都覺得會入到60強，之後覺得入唔到，見到大家好犀利，揀歌方面確實自己未準備好，有『死啦』、『瀨嘢』感覺。從來唔覺得自己唱歌特別好，一般啦。坐喺復活區時，冇乜擔心，我係較理智嘅人，反而覺得如果以咁樣表現『復活』，會浪費晉級席位。」

Eddie（林堡熙）早於《全民造星III》已想參加，但未獲回覆，等了2年再報名，卻撞正參加閃避球世界盃，在沒時間準備唱歌跳舞情况下，就算比賽受傷，也決定表演自知冷門的「殺陣」，表現未如理想。他說：「預了自己唔得，咁就透過表演中，我最後打輸咗笑住走，同大家講輸咗唔緊要，但打得盡興。」

（即時娛樂）