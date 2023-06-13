陳卓賢患咽喉炎 病住過30歲生日 自爆持久力受影響 (15:31)

MIRROR成員陳卓賢（Ian）今天（13日）到尖沙嘴出席品牌活動，大批「Hellosss」（粉絲暱稱）到場應援，企滿鋪頭門外。

Ian受訪時透露因為上呼吸道感染，以致咽喉炎，醫生說他休息不夠，經過幾天休息後，現時身體已好了很多，他說：「其實我前一日仲未認到自己把聲，還擔心怎麼辦，幸好這天終於變回自己把聲。」

談到最近頻頻生病，會否叫公司在工作安排上稍作調整？Ian也自覺近半年的確比以前病得密，可能年紀增長，笑指他財多身子弱？他笑言：「不是啦，如果這樣我應該是不病。可能之前拍《冰上火花》時，經常忽冷忽熱又通頂積累下來。我有信心之後不會再病，因我以前是運動員，所以較少病，很少感到如此不妥，還持續發燒、退燒。（最高多少度？）沒量過，因我屋企是沒有關於數字的東西，例如磅、溫度計，看時間都是看電話，不過自己感覺都頗高，全身濕透，今次還了很大健康債。」

由於生病的緣故，故Ian生日什麼都沒做，只睡在牀上，原本的活動也未能出席，他笑言：「我隻狗狗最開心，因為我病就有很多陪住牠。」問到會否補祝生日？Ian直言會，加上媽咪生日將至又父親節，3件事再一齊慶祝，並透露已為父母準備好禮物，他說：「暫時不透露是什麼，因他們追我新聞追得很貼，如果講了就沒驚喜。（折現？）這個經常都會，所以折現外，還會加多份禮物。不過兒子都是偏心媽咪，我經常送禮物給她，選禮物很頭痛，但爸爸就很少送，所以很易想到。（送個女友給媽咪？）媽咪未有要求，待她出聲先再想﹐相信她都想我目前工作為重，注意休息和飲食，我的健康才是她最擔心。」

談到他今年派台的兩首歌《再見寧靜海》和《抱抱無尾熊》，在商台叱咤榜均是冠軍歌，Ian表示很開心，多謝大家喜歡，這是令他最開心的事。他又表示生病時在家有寫歌，不過不同的是，以往他會邊彈邊唱，今次只能彈旋律，還發現自己持久力沒之前那麼久。Ian補充說：「是寫歌（持久力），以前可以彈幾個小時不停，但今次病得太嚴重，每彈10多分鐘便要休息。」

（即時娛樂）