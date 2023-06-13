薛影儀榮升師姐變「AMM一姐」 恨演古裝 唔抗拒穿泳裝拍劇 (16:04)

薛影儀今天（13日）聯同師弟劉漢傑及師妹跳唱組合JARA，到九龍灣出席新歌及新人媒體見面會，亞洲心動娛樂（AMM）主席賴彩雲透露，將投資500萬培育新人，主力發展音樂及網劇，原是「亞視一姐」的阿儀轉封為「AMM一姐」，除了繼續出新歌，亦會參與8月開拍的網劇。阿儀指「AMM一姐」的稱號也覺得OK，估計會加人工。

問沒有被邀請出席《亞洲電視66周年台慶》晚會，可會感到不開心？她說：「都想參與，但不會不開心。」

阿儀在台上獻唱洗腦歌《一加一等於阿儀》及新歌《爸爸爸爸我愛你》，她表示當上師姐很開心，寄語師弟師妹要努力，希望在音樂上有合作機會。兩首歌網上點擊成績均理想，問怎樣獎勵自己？她說：「都是加油，再努力，不知買什麼東西獎勵自己，父親節會和爸爸出街食飯慶祝，吃好東西，都會吃豪氣一點。」

問可有信心新歌能承接第一首歌的氣勢？她即說：「沒有壓力。」她透露師弟將創作合唱歌，遲些她亦會演出時裝網劇，問想演什麼角色？她說：「我喜歡演古裝，會覺得自己古裝造型較靚，之前試過吊威也覺得好玩，開槍就危險，喜歡演不危險角色，期待第一次拍劇。」

據知網劇角色會有選美情節，問怕不怕要再穿泳裝？她說：「我OK，有人說我比以前瘦了些，都是跑步，出汗就減到，不知瘦了多少，都想瘦落去。」

（即時娛樂）