阿媽唔信我去亞馬遜｜洪永城生𡁻椰子蟲 食完即嘔：好腥頂唔順 (19:44)

由洪永城（Tony）﹑布樂文（JB）和胡美貽（Nicole）主持的J2節目《阿媽唔信我去亞馬遜》，今晚（13日）播出一集，被譽為節目「勇氣擔當」的「港女野人」Nicole，為了成為「亞馬遜女泰山」，她挑戰攀爬高達40米（即約14層樓）大樹，全程只能靠自身肌肉力量向上爬，Nicole邊爬邊嗌邊撞樹；花了足足15分鐘才登頂，還應教練要求躺在網牀拍片。

Nicole事後受訪時透露是第一次爬樹，不過本身玩開極限運動，對表現有一定要求，她說︰「我想挑戰10分鐘之內去到樹頂，爬樹感覺同其他極限運動唔同，因為係自己爬上去，雖然損手爛腳，但上面風景同下面完全唔同，好享受喺上面坐住吊牀睇風景。」

明晚（14日）播出一集，爬開有條路的Nicole將再挑戰爬樹，事緣Nicole與Tony和JB，去了探討網紅土著生活日常，Nicole被委派學「呃like三式」：爬樹摘生果、拔木薯及生食椰子蟲。

原來椰子蟲是部落土著的美味零食，為了讓三位主持都能親身體驗當中的「美味」，網紅土著在Nicole學呃Like前，已賜予三人試食最肥美、最活躍的椰子蟲，Tony反應極大，咬完第一口即嘔，嘔完之後更眼淚口水鼻涕一齊來，他事後大叫︰「陣味好腥，真係頂唔順...」而JB則完全沒問題，更大讚「味道不錯」。

（即時娛樂）