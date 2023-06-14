詹瑞文落淚剖白喪偶心情︰點解一齊嘅時間咁短 (16:04)

詹瑞文（現名詹昊宸）今年4月傳出太太Amanda肺癌病逝的消息，有指他大受打擊不見人，他當時亦未作出回應。事隔數月，詹Sir在其YouTube頻道與蔣怡（Coco）開直播，剖白失去最愛的心情。

詹Sir表示Amanda生前為人低調，一直在其背後做了很多，兩人相識20幾年，Amanda於1997年加入其公司，負責藝術行政工作，當時他與前妻甄詠蓓同是藝術總監，Amanda就帶住一隊人支持他們的創作及完成理想。他表示與Amanda合作多年建立了好好的默契，經過了一段時間後，感情上亦決定了一起生活。

詹Sir說︰「其實我知，但佢平時成日都冇講，其實佢都辛苦。苦係咩？你都知媒體㗎啦，會點樣好負面咁描述我同佢。呢個就係人生嘅選擇，我好欣賞佢，佢又好欣賞我，我亦處理好我要處理嘅嘢，咁我哋咪一齊去生活囉﹗好多時當有媒體好負面去寫佢嘅時候，我哋有啲好好嘅朋友問佢點算呀？係咪要表達一吓？我好尊重佢，佢就會話︰『唔緊要啦，我好清楚我自己做嘅係乜嘢。』如果我去回答呢，我反而係進入咗嗰個幻象裏面。（陷入咗圈套？）係喇﹗所以佢係好聰明，我係好敬佩。有時我會戥佢唔抵，我好想表達，但係我尊重佢，如果我一表達，可能件事會更加差，所以我覺得佢係一個能耐好高嘅人。」

詹Sir坦言與Amanda的生命頻率很接近，無論是在工作、生活及心靈上也close，兩人對人生不同的課題、學問、知識也有興趣，因此既能一起工作，也是伴侶、夫妻關係，話題源源不絕，與Amanda一起生活10年，對方已成為他的一半。

談到Amanda去年底發現患上癌症，詹Sir回憶當時很震驚，完全沒想過。他表示在Amanda人生的最後4個月，兩人均體驗到兩個人生很寶貴的課題，分別是「希望」和「愛」。詹Sir說︰「喺呢4個月裏面，我同佢每一天都經歷同體驗愛，嗰個希望唔止我畀佢，佢畀我，係個世界畀好多奇蹟我哋體驗。生命唔止喺身體裏面，佢嘅呢一生或最後幾個月去面對病時，我陪佢去行最後呢幾個月係我人生一個階段，我經過咗呢個階段，我人生有好大轉變，我知道之後做嘅嘢會好唔同。首先啲人會講啦，詹Sir你咁傷心，一個對你咁重要嘅人走咗喇，我會點呢？好多人會關心，我會唔會好頹廢呀？我覺得我好識take care我自己，我知道我嘅悲傷處理唔到呢件事。喺呢4個月，我學到嘅係用愛，愛我自己、愛我同佢認識嘅朋友同親人。基本上，我係用感恩將自己嘅悲傷緩解。」

詹Sir坦言現在仍然悲傷，有時會十分悲傷及懷念，但同時也很感恩能認識到Amanda，而且兩人一起生活的那10年間，每一天也很濃烈。他說︰「我都係學緊，因為我有一瞬間係會覺得點解咁短？最初嘅時候會覺得點解我哋兩個一齊嘅時間咁短嘅？可唔可以長啲呢？」說到這裏，詹Sir開始哽咽說不下去，最後更傷心落淚。蔣怡問︰「如果冇發生呢件事，你有冇想像過你哋會點樣一生一世？」詹Sir坦言與Amanda一早想過有什麼事想做、希望到哪裏生活，他非常珍惜及享受與Amanda一起的日子，因此未來自己抱着什麼心態、人生和事業如何發展，都是延續他與Amanda生命的相處。蔣怡指Amanda雖然已離世，她的愛仍在詹sir的身上延續。

詹Sir表示Amanda離世後，他為對方辦了一場「分享會」，邀請了對方的朋友出席，分享他們心中的Amanda及相處片段。談到Amanda生前獨資經營的咖啡店「西偲名屋」，詹sir否認是他打本給女方經營︰「到舊年9月，佢有個諗法，想將咖啡店傳畀年輕人，當時佢未知道病，最後將咖啡店讓咗畀咖啡店一個舊同事，就完咗呢個project。到Amanda喪禮完咗，我第二日同朋友一路傾偈一路喊，佢問我之後會點，我話我唔擔心，我知我人生會有好大轉變，會有直覺知道點樣行。我突然出咗個念頭，我會做『西偲名屋2.0』，我會開唔止一間咖啡店，去幫年輕人開咖啡店呢個夢想，因為呢件事係Amanda一直想做。」

（即時娛樂）