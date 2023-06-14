《小行星都市》紐約首映 史嘉麗撐編劇公會罷工 (15:07)

湯漢斯夫婦（左圖）現身《小行星都市》紐約首映，早前表示計劃息影、多陪太太的拜仁康斯頓，亦帶同老婆Robin Dearden（右圖）現身。（法新社）

這個夏天瑪歌羅比先以有份客串的《小行星都市》打頭陣，之後擔正的《Barbie芭比》會在7月上映。（法新社）

上月在康城影展舉行世界首映的《小行星都市》（Asteroid City）即將在美國上映，昨日在美國紐約市舉行首映禮，導演韋斯安德遜（Wes Anderson）、史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）、湯漢斯（Tom Hanks）與麗達韋遜（Rita Wilson）夫婦、艾恩布迪（Adrien Brody、路柏法蘭（Rupert Friend）、瑪雅漢基（Maya Thurman Hawke）、積遜舒華文（Jason Schwartzman）、荷普戴維斯（Hope Davis）、拜仁康斯頓（Bryan Cranston）、謝夫高拔林（Jeff Goldblum）瑪歌羅比（Margot Robbie）等有份演出的演員悉數現身。

第3任丈夫哥連佐斯（Colin Jost）任職編劇的史嘉麗祖安遜開腔力撐編劇公會罷工，稱早就應該發生，「我們談及此事很久了，終於來到爆發點；我們從事創作的團結一起很重要，也應支持這轉變」。

《小行星都市》講述美國沙漠小鎮每年都會舉辦一場「天文觀察活動」，1995年一屆聚集全國各地學生和家長參與學術競賽之時，意外被一宗震撼世界的外星事件打亂行程，眾人被困沙漠小鎮。《小》片將於本月22日在香港上映。

（即時娛樂）