盧瀚霆《Nah》MV破130萬點擊 孖神徒行善迎28歲生日 (16:12)

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo，教主）最近忙拍劇及為跳唱新歌《Nah》宣傳，歌曲MV前晚（12日）9點上架，不足兩天MV點擊已破130萬，成績理想，教主也在Ig限時動態分享此消息，還照慣例貼出MV花絮照及他的畫作贈神徒（粉絲暱稱）。

此外，教主昨晚（13日）也在Ig貼排舞片段：「知道呢幾日大家都好忙好攰好緊張，岀一個《Nah》MV on set小玩意片段，氹吓大家開心～今次同排舞師Beep哥同其他Dancer朋友可愛鬼小跳一下，大家仲想睇多啲小玩意嗎？想睇嘅請舉手～」

另外，Anson Lo下月迎來28歲生日，盧瀚霆國際後援會今年以「Keep Giving•Keep Loving」為題，籌備一連串慈善活動，在慶祝「教主」生日同時，亦將愛心帶到全港各區。

由本月25日開始，盧瀚霆國際後援會於旺角朗豪坊展開一連15天的「Anson Lo & Sontos Keep Giving•Keep Loving Pop Up Store」，會場以象徵教主及其粉絲們「神徒」的粉紅色為主題，場內除有Anson Lo拍攝《MONEY》MV時穿著過的兩套靚衫外，亦會展出Anson Lo出道至今所獲的音樂獎項。此外，亦設有生日主題即影即有Photo Booth ，以及去年大受歡迎的扭蛋機。而在商場正門及各樓層，亦設有不同打卡位。

（即時娛樂）